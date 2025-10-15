صالحی امیری: اقلیم کردستان عراق ظرفیتی برای تقویت روابط گردشگری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری کردستان اظهار کرد: کردستان جغرافیایی است که در آن عنصر اخلاق و مهرورزی نهفته است و ما باید به این دیار افتخار کنیم، چرا که هویت ایرانی ما بدون کردستان ناقص خواهد بود.

صالحی همچنین از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی کردستان سخن گفت و افزود: این سرزمین پر از رمز و راز است و شناخت آن نیازمند تلاش و دقت بیشتری است چرا که کردستان تنها یک استان نیست، بلکه یک تمدن بزرگ است که باید آن را بشناسیم و به آن افتخار کنیم.

وی افزود: باور داریم که قطب‌های تمدنی داریم اما کردستان قطب بزرگ فرهنگی و تمدنی ایران زمین است و باید دانشگاهیان ظرفیت‌های تمدنی را به فرزندان این دیار بیاموزند و از طرفی اردوهای دائمی فرزندان را آثار این دیار آشنا کنند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به اینکه مهمترین رسالت ما امیدآفرین است، بیان کرد: امروز بیش از هر زمانی به امیدآفرینی، اعتماد سازی و کارآمدی نیازمندیم و مردم ایران به امید به زندگی نیاز دارند و چراکه به مثابه اکسیژن در زیست یک جامعه است و توسعه موقعی شکل می‌گیرد که امید ظهور یابد.

صالحی اعلام کرد: بی‌اعتمادی نیز عامل گسست جامعه می‌شود و باید با مردم صادق بود و واقعیات را با مردم در میان بگذاریم و با زبان اعتماد با مردم سخن بگوییم.

دغدغه همه دولتمردان اشتغال و زیست مردم است

وی گفت: دولت در شرایط سختی کشور را اداره می‌کند و دغدغه همه دولتمردان اشتغال و زیست مردم است و به کمبودها واقف هستیم و از همین تریبون از مردم کردستان بخاطر کاستی‌ها عذرخواهی می‌کنم.

وی اذعان کرد: امروز کردستان نماد وفاق و انسجام جامعه است و انسجام امروز بیش از هر زمانی برای جامعه ما اهمیت بیشتری دارد و باید قدر انسجام را بدانیم چرا که بدون آن جامعه دچار تفرقه می‌شود.

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان یادآور شد: امروز در فشار و تحریم حداکثری دشمن هستیم و براین اساس دچار کاستی‌هایی در معیشت مردم می‌شویم و قطعاً دولت با همه ظرفیت تلاش می‌کند تا شرایط جامعه را تغییر دهد و سفره مردم را تقویت کند.

صالحی یادآور شد: مسائل استان را پیگیری خواهیم کرد گرچه نیازمند شناخت بیشتر از ظرفیت‌های استان هستیم و باید مسئولان استان برنامه جامع گردشگری استان را تدوین کنند.

وی تصریح کرد: اقلیم کردستان عراق از ظرفیت‌های برای گردشگری کردستان است و باید از آن بهره برد و در این راستا باید روابط اقتصادی و گردشگری را تقویت کرد.

وی بیان کرد: هدف‌گذاری برای جذب گردشگر در کشور امسال ۸.۸ میلیون گردشگر تا ۹.۵ میلیون گردشگر بود اما در خرداد به دلیل جنگ ۱۲ روزه دچار افت شدیم و اکنون در حال برگشت به شرایط مطلوب هستیم.

گردشگری مرزها در کردستان دنبال شود

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان یادآور شد: باید تلاش کنیم موانع ورود گردشگر را برطرف کنیم و یکی از اهداف جدی که در این زمینه دنبال می‌شود، گردشگری مرزها است که با خانواده و خودرو گردشگر بتوان وارد شود تا جنبش تجارت و فعال شدن شغل شکل گیرد.

صالحی اضافه کرد: مهمترین نیاز امروز کردستان زیر ساخت است و همه ظرفیت‌های استان باید در راستای توسعه زیرساخت‌ها به کار گرفته شود.

وی بیان کرد: شش مشوق در استان تعریف شد امکان ایجاد مجتمع‌های ترکیبی تجاری، هتل و مسکونی با مجوز دولت مهیا شد تا سرمایه‌گذاری بتواند سرمایه‌های خود را به گردشگر دارد و واردات خودرو مجاز شد و با مأخذ گمرک و عوارض صفر وارد سنندج شود، تغییر کاربری براساس مصوبه دولت صفر خواهد بود.

وزیر میراث فرهنگی یادآور شد: ایجاد تأسیسات گردشگری در کنار رودخانه‌ها و سدها بلامانع است و تسهیلات برای سرمایه‌گذارانس که پنجاه درصد سرمایه گذاری را داشته باشند پرداخت می‌شود و اختیارات استانداران برای کاهش بروکراسی افزایش یافت و اختیارات لازم به استاندار کردستان تفویض می‌شود تا اقدامات لازم بدون مراجعه به تهران در کردستان انجام شود.