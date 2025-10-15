  1. استانها
  2. کردستان
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۴

صالحی امیری: اقلیم کردستان عراق ظرفیتی برای تقویت روابط گردشگری است

صالحی امیری: اقلیم کردستان عراق ظرفیتی برای تقویت روابط گردشگری است

سنندج- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان گفت: اقلیم کردستان عراق از ظرفیت‌های استان برای توسعه گردشگری است و باید از آن برای تقویت روابط اقتصادی و گردشگری مرزی بهره برد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری کردستان اظهار کرد: کردستان جغرافیایی است که در آن عنصر اخلاق و مهرورزی نهفته است و ما باید به این دیار افتخار کنیم، چرا که هویت ایرانی ما بدون کردستان ناقص خواهد بود.

صالحی همچنین از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی کردستان سخن گفت و افزود: این سرزمین پر از رمز و راز است و شناخت آن نیازمند تلاش و دقت بیشتری است چرا که کردستان تنها یک استان نیست، بلکه یک تمدن بزرگ است که باید آن را بشناسیم و به آن افتخار کنیم.

وی افزود: باور داریم که قطب‌های تمدنی داریم اما کردستان قطب بزرگ فرهنگی و تمدنی ایران زمین است و باید دانشگاهیان ظرفیت‌های تمدنی را به فرزندان این دیار بیاموزند و از طرفی اردوهای دائمی فرزندان را آثار این دیار آشنا کنند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به اینکه مهمترین رسالت ما امیدآفرین است، بیان کرد: امروز بیش از هر زمانی به امیدآفرینی، اعتماد سازی و کارآمدی نیازمندیم و مردم ایران به امید به زندگی نیاز دارند و چراکه به مثابه اکسیژن در زیست یک جامعه است و توسعه موقعی شکل می‌گیرد که امید ظهور یابد.

صالحی اعلام کرد: بی‌اعتمادی نیز عامل گسست جامعه می‌شود و باید با مردم صادق بود و واقعیات را با مردم در میان بگذاریم و با زبان اعتماد با مردم سخن بگوییم.

دغدغه همه دولتمردان اشتغال و زیست مردم است

وی گفت: دولت در شرایط سختی کشور را اداره می‌کند و دغدغه همه دولتمردان اشتغال و زیست مردم است و به کمبودها واقف هستیم و از همین تریبون از مردم کردستان بخاطر کاستی‌ها عذرخواهی می‌کنم.

وی اذعان کرد: امروز کردستان نماد وفاق و انسجام جامعه است و انسجام امروز بیش از هر زمانی برای جامعه ما اهمیت بیشتری دارد و باید قدر انسجام را بدانیم چرا که بدون آن جامعه دچار تفرقه می‌شود.

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان یادآور شد: امروز در فشار و تحریم حداکثری دشمن هستیم و براین اساس دچار کاستی‌هایی در معیشت مردم می‌شویم و قطعاً دولت با همه ظرفیت تلاش می‌کند تا شرایط جامعه را تغییر دهد و سفره مردم را تقویت کند.

صالحی یادآور شد: مسائل استان را پیگیری خواهیم کرد گرچه نیازمند شناخت بیشتر از ظرفیت‌های استان هستیم و باید مسئولان استان برنامه جامع گردشگری استان را تدوین کنند.

وی تصریح کرد: اقلیم کردستان عراق از ظرفیت‌های برای گردشگری کردستان است و باید از آن بهره برد و در این راستا باید روابط اقتصادی و گردشگری را تقویت کرد.

وی بیان کرد: هدف‌گذاری برای جذب گردشگر در کشور امسال ۸.۸ میلیون گردشگر تا ۹.۵ میلیون گردشگر بود اما در خرداد به دلیل جنگ ۱۲ روزه دچار افت شدیم و اکنون در حال برگشت به شرایط مطلوب هستیم.

گردشگری مرزها در کردستان دنبال شود

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان یادآور شد: باید تلاش کنیم موانع ورود گردشگر را برطرف کنیم و یکی از اهداف جدی که در این زمینه دنبال می‌شود، گردشگری مرزها است که با خانواده و خودرو گردشگر بتوان وارد شود تا جنبش تجارت و فعال شدن شغل شکل گیرد.

صالحی اضافه کرد: مهمترین نیاز امروز کردستان زیر ساخت است و همه ظرفیت‌های استان باید در راستای توسعه زیرساخت‌ها به کار گرفته شود.

وی بیان کرد: شش مشوق در استان تعریف شد امکان ایجاد مجتمع‌های ترکیبی تجاری، هتل و مسکونی با مجوز دولت مهیا شد تا سرمایه‌گذاری بتواند سرمایه‌های خود را به گردشگر دارد و واردات خودرو مجاز شد و با مأخذ گمرک و عوارض صفر وارد سنندج شود، تغییر کاربری براساس مصوبه دولت صفر خواهد بود.

وزیر میراث فرهنگی یادآور شد: ایجاد تأسیسات گردشگری در کنار رودخانه‌ها و سدها بلامانع است و تسهیلات برای سرمایه‌گذارانس که پنجاه درصد سرمایه گذاری را داشته باشند پرداخت می‌شود و اختیارات استانداران برای کاهش بروکراسی افزایش یافت و اختیارات لازم به استاندار کردستان تفویض می‌شود تا اقدامات لازم بدون مراجعه به تهران در کردستان انجام شود.

کد خبر 6623695

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها