۷۵۰ میلیارد برای طرح های بازآفرینی شهری آذربایجان غربی هزینه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان آرامون عصر چهارشنبه در دیدار عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری کشور با استاندار آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر ۱۳ پروژه بازآفرینی شهری در سطح استان در دست اجراست که به طور میانگین ۱۵ درصد پیشرفت اجرایی دارند.
وی ادامه داد: در این راستا بیش از ۷۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این طرحها در محلات هدف بازآفرینی شهری در آذربایجانغربی پیشبینی شده است.
آرامون با اشاره به روند اجرای طرح بازنگری میدان امام خمینی (ره) ارومیه، بیان کرد: احیا و نوسازی بافت میانی شهر ارومیه، حفظ هویت و ارزشهای فرهنگی از مهمترین مزایای اجرای طرح بازنگری میدان امام خمینی (ره) به شمار میرود که این امر با جدیت دنبال میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی با اشاره به لزوم تهیه برنامه جامع اقدام مشترک با دستگاههای اجرایی مرتبط در رابطه با بازنگری طرح بازنگری میدان امام خمینی (ره)، گفت: طرح بازنگری میدان امام خمینی (ره) با محوریت گردشگری و سرمایهگذاری در اولویت راه و شهرسازی آذربایجانغربی و مقام عالی وزارت و شرکت بازآفرینی شهری است و با جدیت پیگیری میشود.
آرامون اضافه کرد: احداث ۵ مدرسه ۱۲ کلاسه، ۲ مرکز جامع سلامت، یک سالن ورزشی، یک کتابخانه و ۴ دیوار حائل از جمله طرحهای در دست اجرای شرکت بازآفرینی شهری ایران در آذربایجانغربی است.
مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: در بخش نوسازی مسکن نیز نوسازی حدود ۱۷ هزار و ۸۰۳ واحد مسکونی در محلات هدف بازآفرینی شهری آغاز و از تعداد واحدهایی که عملیات نوسازی آنها آغاز شده ۳ هزار و ۵۶۰ واحد به اتمام رسیده و تحویل بهرهبردار شده است.
آرامون تاکید کرد: بهرهبرداری از پروژههای بازآفرینی شهری موجب ارتقا سطح کمی و کیفی محلات ناکارآمد و بالا رفتن کیفیت ارائه خدمات به اهالی محلات هدف بازآفرینی شهری در آذربایجانغربی میشود.
