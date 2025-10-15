ارومیه ظرفیت بالایی در حوزه نوسازی محلات فرسوده دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون بابایی اقدام عصر چهارشنبه در دیدار با استاندار آذربایجان غربی، گزارشی از برنامه‌ها و پروژه‌های شرکت بازآفرینی شهری ایران در آذربایجان غربی، اظهار کرد: ارومیه به‌عنوان یکی از شهرهای هدف بازآفرینی، ظرفیت‌های بالایی در حوزه نوسازی محلات فرسوده دارد و این شرکت آمادگی دارد در قالب تفاهم‌نامه‌های مشترک، از اجرای طرح‌های شهری در این استان حمایت کند.

وی با اشاره به ضرورت نوسازی بافت‌های فرسوده و بهبود کیفیت زندگی شهروندان، افزود: اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری با محوریت مردم و با مشارکت بخش خصوصی و شهرداری‌ها، ضمن ارتقای زیرساخت‌های شهری، زمینه را برای رونق اقتصادی و اجتماعی فراهم می‌سازد.

استاندار آذربایجان غربی نیز در این دیدار با بیان اینکه اجرای هر چه سریع‌تر طرح‌های بازآفرینی شهری در ارومیه با جدیت دنبال شود، گفت: باید تمامی دستگاه‌های اجرایی استان در رابطه با توسعه شهر و توجه بیش از پیش به این مساله اهتمام ویژه داشته باشند.

در این دیدار، طرفین بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام بازآفرینی شهری، استفاده از ظرفیت اعتبارات ملی و استانی و تعامل بیشتر با شهرداری‌ها و بخش خصوصی برای تحقق اهداف بازآفرینی شهری تأکید کردند.