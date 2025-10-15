  1. استانها
ارومیه ظرفیت بالایی در حوزه نوسازی محلات فرسوده دارد

ارومیه - عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری کشور گفت: ارومیه به‌عنوان یکی از شهرهای هدف بازآفرینی، ظرفیت‌های بالایی در حوزه نوسازی محلات فرسوده دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون بابایی اقدام عصر چهارشنبه در دیدار با استاندار آذربایجان غربی، گزارشی از برنامه‌ها و پروژه‌های شرکت بازآفرینی شهری ایران در آذربایجان غربی، اظهار کرد: ارومیه به‌عنوان یکی از شهرهای هدف بازآفرینی، ظرفیت‌های بالایی در حوزه نوسازی محلات فرسوده دارد و این شرکت آمادگی دارد در قالب تفاهم‌نامه‌های مشترک، از اجرای طرح‌های شهری در این استان حمایت کند.

وی با اشاره به ضرورت نوسازی بافت‌های فرسوده و بهبود کیفیت زندگی شهروندان، افزود: اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری با محوریت مردم و با مشارکت بخش خصوصی و شهرداری‌ها، ضمن ارتقای زیرساخت‌های شهری، زمینه را برای رونق اقتصادی و اجتماعی فراهم می‌سازد.

استاندار آذربایجان غربی نیز در این دیدار با بیان اینکه اجرای هر چه سریع‌تر طرح‌های بازآفرینی شهری در ارومیه با جدیت دنبال شود، گفت: باید تمامی دستگاه‌های اجرایی استان در رابطه با توسعه شهر و توجه بیش از پیش به این مساله اهتمام ویژه داشته باشند.

در این دیدار، طرفین بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام بازآفرینی شهری، استفاده از ظرفیت اعتبارات ملی و استانی و تعامل بیشتر با شهرداری‌ها و بخش خصوصی برای تحقق اهداف بازآفرینی شهری تأکید کردند.

