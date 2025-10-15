به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری کردستان با بیان نیاز به تسریع در توسعه زیرساخت‌ها، بر لزوم توجه ویژه به ظرفیت‌های گردشگری و میراث فرهنگی استان تأکید کرد

مرادی به مشکلات موجود در زمینه فرودگاه سنندج و ترددهای زمینی اشاره کرد و افزود: امروز وقتی به کرمانشاه رفتم، متوجه شدم که در آنجا زیرساخت‌های بهتری برای سفر هوایی و حمل‌ونقل وجود دارد در حالی که ما هنوز در کردستان با مشکلات زیادی در این زمینه مواجه هستیم.

وی همچنین گفت: ما اگر بخواهیم در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری توسعه پیدا کنیم، باید زیرساخت‌های لازم را ایجاد کنیم و بسیاری از میراث‌های تاریخی کردستان هنوز به درستی معرفی نشده‌اند، به عنوان مثال، کتیبه‌های تاریخی در مناطق مختلف استان هنوز برای بسیاری ناشناخته است و میراثی مانند کتیبه‌های کامیاران که قدمت آن‌ها به بیش از ۳۷۰۰ سال می‌رسد، هنوز به طور کامل شناخته نشده است.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای جذب گردشگران، افزود: ما در برخی از مناطق مانند پالنگان، که ظرفیت‌های گردشگری بالایی دارد، نیازمند امکانات رفاهی و بهداشتی مانند خوابگاه‌ها، سرویس‌های بهداشتی، و روشنایی شبانه هستیم. همچنین در زمینه صنایع دستی نیز نیاز به ایجاد کارگاه‌ها، نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های مناسب داریم.

مرادی در ادامه با اشاره به اهمیت همکاری همه نهادها برای توسعه کردستان گفت: ما باید همه مسئولان و دست‌اندرکاران از شهرداری و فرمانداری تا مدیران کل را در این مسیر همراه کنیم تا بتوانیم پروژه‌های ماندگاری برای توسعه گردشگری و میراث فرهنگی استان ایجاد کنیم.

وی همچنین افزود: کردستان با وجود ظرفیت‌های بالای فرهنگی و طبیعی، هنوز نتواسته است سهم کافی از صنایع سنگین و مادر کشور را به خود اختصاص دهد اما در حوزه گردشگری، کشاورزی، و صنایع تبدیلی وابسته به کشاورزی، ظرفیت‌های زیادی دارد که می‌تواند برای اقتصاد استان مفید باشد.

مرادی در پایان با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی منظم برای توسعه استان گفت: امیدواریم با کمک مسئولان، برنامه‌ای مدون برای توسعه کردستان داشته باشیم که در آن سه هدف کوتاه‌مدت برای بهبود وضعیت استان تعریف شود.

لزوم تقویت منابع گردشگری کردستان

عبدالحمید حمیدی رئیس جامعه هتل‌داران کردستان در این جلسه گفت: اختصاص اعتبارات دو دهه گذشته قرار شد بررسی شود و درخواست می‌شود این مهم مورد بررسی قرار گیرد چرا که نسبت به سایر استان‌ها کردستان دارای کمبود منابع است.

وی بیان کرد: تزریق ۳۷ همت اعتبار به گردشگری کشور مایه خوشحالی برای فعالان گردشگری است.

حمیدی ادامه داد: کردستان به دلیل حل معضل بیکاری نیازمند توسعه گردشگری است و امیدواریم با حل آن نه شاهد دستفروشی در خیابان‌های کردستان و نه مولبری در مرزها باشیم.

مرزی بودن کردستان ظرفیتی برای جذب گردشگر است

سید فواد حسینی نماینده دفاتر گردشگری و مراکز اقامتی کردستان نیز در این جلسه اظهار کرد: کردستان به دلیل همسایگی با عراق ظرفیت خوبی برای جذب گردشگر دارد و نیاز است توجه ویژه‌ای به این حوزه در کردستان شود.

وی با اشاره به اینکه ساماندهی مرز باشماق می‌تواند سالانه ۵۰۰ هزار نفر برای کردستان گردشگر به دنبال داشته باشید، گفت: باید وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و نمایندگان مجلس به زیرساخت‌های استان توجه داشته باشند تا توسعه یابد.

وی افزایش اعتبارات استانی و کشوری حوزه گردشگری کردستان را از مطالبات فعالان گردشگری استان دانست و گفت: ارائه تسهیلات ویژه برای فعالان گردشگری استان به جذب گردشگر و توسعه گردشگری استان کمک می‌کند.

فعالیت ۷۰۰ واحد فعال حوزه هنر چوبی در کردستان

روزبه بهزادیان فعال حوزه صنایع دستی کردستان نیز در این جلسه گفت: ۷۰۰ واحد فعال در حوزه هنرهای چوبی در کردستان وجود دارد و این ظرفیت را داریم که سنندج شهر نازک کاری چوبی کشور معرفی شود.

بهزادیان یادآور شد: میراث داری ما به تنهایی در دنیای متحول امروز اصلاً کافی نیست و باید نگرشی که در کشور ما در حوزه صنایع دستی وجود داشته پررنگ شود.

فعالان صنایع دستی استان علیرغم تمامی سختی‌ها برای تولید درخواست دارند از آنها حمایت شود و بازارچه‌های عرضه محصولات راه‌اندازی شود.

وی با اشاره به اینکه مجموعه آثار خانوادگی ما در موزه خانه کرد سنندج، بوعلی همدان، کاخ سعدآباد و موزه‌های سلیمانیه و اربیل عراق نگهداری می‌شود، اذعان کرد: کردستان سرزمینی است که لالایی مادرانش بهترین ندای تاریخ است و دروازه معرفت در پاشنه عزت نفس بشر می‌چرخد.

وی گفت: هنرهای سنتی و صنایع دستی مظهر اسم خداوند است و این هنرها همیشه در امتداد حیات بشری جاری است و گنجینه مانای بشری هستند.