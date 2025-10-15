معاملات گواهی سپرده ۶ محصول جدید استراتژیک در صف بورس کالا

به گزارش خبرگزاری مهر جواد فلاح مدیر خزانهداری و انبارهای بورس کالای ایران گفت: در راستای تحقق شعار سال «سرمایه گذاری برای تولید» و تسهیل مشارکت مردم در این امر، پس از ماهها برنامه ریزی و هماهنگی با شرکتهای تولیدکننده و عرضه کننده، امروز انبارهای ۸ شرکت برای راهاندازی معاملات گواهی سپرده شش محصول کاتد مس، شمش روی، میلگرد، گندله سنگ آهن، خودرو و قیر پذیرش شد تا گامی بزرگ در جهت توسعه ابزارهای مالی و تنوعبخشی به داراییهای قابل معامله در بورس کالای ایران برداشته شود.
فلاح اظهار داشت: با پذیرش این انبارها، زیرساختهای لازم برای آغاز معاملات گواهی سپرده کالایی محصولات جدید در حوزههای صنعتی، معدنی و فرآوردههای نفتی در بورس کالا مهیا شده است. از مزایای راهاندازی بازار گواهی سپرده کالایی محصولات مورد اشاره میتوان به ایجاد ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی در زنجیره محصولات صنعتی با استفاده از سرمایههای مردمی و هدایت سرمایههای خرد آحاد مردم به بازار کالایی اشاره کرد که این موضوع موجب کاهش نوسانات و ایجاد ثبات قیمتی در بازار میشود.
وی افزود: کارکرد دیگر این بازار، ایجاد امکان سرمایهگذاری در بازار کالایی (به صورت خاص در بازار کالاهای صنعتی) برای سرمایهگذاران است؛ لذا فعالان بازار میتوانند از مزایای سرمایهگذاری در کالاهای صنعتی استاندارد در بازار نقدشونده و متشکل بهرهمند شوند.
تامین مالی به کمک موجودی راکد انبارها
به گفته فلاح، ایجاد امکان تامین مالی و افزایش سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان با استفاده از موجودی انبار از دیگر مزایای این بازار است. تولیدکنندگان میتوانند موجودی راکد انبارهای خود را در بازار گواهی سپرده کالایی به خریداران بفروشند و از این طریق به یک شیوه تامین مالی بهینه دسترسی داشته باشند.
مدیر خزانهداری و انبارهای بورس کالای ایران اضافه کرد: همچنین با استقبال فعالان بازار میتوان سایر ابزارهای نوین مالی مانند صندوقهای سرمایهگذاری کالایی را نیز برای این کالاها طراحی و اجرا نمود. سرمایهگذاران میتوانند سرمایههای خود را به صورت غیرمستقیم و از طریق این نهادها که توسط مدیران باتجربه در این حوزه مدیریت میشوند، سرمایهگذاری کنند. با توسعه زیرساختهای فنی و سامانههای بورس کالا، امکان ایجاد یک نماد معاملاتی واحد برای هر یک از کالاها و پذیرش انبارهای هر گروه کالایی ذیل یک نماد معاملاتی فراهم شده است که این مهم سبب افزایش عمق نماد معاملاتی و افزایش نقدشوندگی نماد مزبور خواهد شد. این ویژگی، ورود و خروج سرمایهگذاران به این بازار را تسهیل خواهد نمود.
او ادامه داد: به علاوه تمرکز عرضه و تقاضا در بازار شفاف و متشکل موجب افزایش کارآمدی زنجیره تامین در کشور و در نتیجه تقویت تولیدکنندگان و افزایش تولید داخلی میشود.
پذیرش ۸ انبار برای گواهی سپرده ۶ محصول
فلاح گفت: در این مرحله، انبار شرکتهای ملی صنایع مس ایران و دنیای مس کاشان برای کاتد مس، توسعه صنایع روی خاورمیانه برای محصول روی، صنعت تجارت پردیس آذربایجان برای میلگرد، چادرملو و فولاد هرمزگان جنوب برای گندله سنگآهن، کرمان موتور برای خودروی T۹ و پارس بهین پالایش نفت قشم برای قیر پذیرش شدهاند تا زمینه اجرایی صدور گواهی سپرده این کالاها تکمیل شود.
مدیر خزانهداری و انبارهای بورس کالای ایران با اشاره به حل موضوع ابهام مالیات ارزش افزوده در معاملات گواهی سپرده کالایی اظهار داشت: یکی از چالشهای اصلی توسعه این ابزار مالی برای محصولات صنعتی و معدنی، موضوع مالیات بر ارزش افزوده بود که تا سال گذشته، مانعی جدی در مسیر توسعه آن محسوب میشد.
وی گفت: با تصویب قانون تامین مالی تولید و زیرساختها در سال ۱۴۰۳ و تصویب معافیت معاملات گواهی سپرده کالایی از پرداخت مالیات ارزش افزوده، این مانع برطرف شد و با راهاندازی و توسعه موفق معاملات گواهی سپرده کالایی شمش نقره، زمینه برای گسترش این ابزار در سایر گروههای کالایی فراهم گردید. فلاح در پایان تصریح کرد: با پذیرش این انبارها و فراهم شدن بستر قانونی و عملیاتی، همه چیز برای آغاز رسمی معاملات گواهی سپرده ۶ محصول جدید در بورس کالای ایران فراهم است تا فصل تازهای در توسعه بازار مالی مبتنی بر کالا در کشور رقم بخورد.
