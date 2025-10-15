  1. استانها
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۹

واریانت «چنار» تا آخر آبان آماده آسفالت می‌شود

خرم‌آباد - مدیرکل راه و شهرسازی لرستان، گفت: واریانت «چنار» در چهارخطه خرم‌آباد - کوهدشت تا آخر آبان آماده آسفالت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عنایت‌الله میرزایی در سخنانی، اظهار داشت: پروژه واریانت «چنار» در شهرستان کوهدشت، یکی از نقاط حادثه‌خیز منطقه بوده که در صورت تأمین اعتبار و شرایط مساعد جوی تا پایان آبان‌ماه آماده عملیات آسفالت خواهد شد.

وی افزود: طول این مسیر پنج کیلومتر است که عملیات خاکی، زیرسازی و بخشی از آسفالت آن پیش‌تر انجام شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان، افزود: دو کیلومتر باقی‌مانده از پروژه، به دلیل وجود دو پل مهم و پرهزینه با تأخیر مواجه شده بود، چرا که احداث این پل‌ها پیش‌نیاز اساسی برای پیوند بقیه جاده محسوب می‌شود.

