جوانان فولاد هرمزگان منطقه آزاد چابهار را با چهار گل شکست دادند

به گزارش خبرنگار مهر، چهار شنبه شب نخستین روز از رقابتهای گروه سوم لیگ برتر فوتبال ساحلی جوانان کشور در شهر یزد برگزار شد و تیمهای فولاد هرمزگان و منطقه آزاد چابهار به مصاف هم رفتند.
در این دیدار شاگردان سجاد عاشوری با گلهای علیرضا بنی اسدی، امیر محمد کاوه، سید احمد موسوی و مهراب ابراهیمی موفق شدند برنده میدان باشند.
طبق برنامه، روز دوم مسابقات این گروه، دیدار تیمهای دهیاری ملاباشی یزد و فولاد هرمزگان برگزار خواهد شد. گروه سوم لیگ برتر فوتبال ساحلی جوانان شامل تیمهای دهیاری ملاباشی، منطقه آزاد چابهار، گلساپوش یزد و فولاد هرمزگان است که با یکدیگر رقابت میکنند.
این پیروزی پرگل فولاد هرمزگان، شروعی قدرتمند برای این تیم در جدول گروه رقم زده و هواداران فوتبال ساحلی جوانان را برای دیدارهای آینده امیدوار کرده است.
