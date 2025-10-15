  1. استانها
  2. کرمان
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۱۳

رضایی: طرح صدور یک روزه گواهینامه موتورسیکلت در کرمان آغاز شد

رضایی: طرح صدور یک روزه گواهینامه موتورسیکلت در کرمان آغاز شد

کرمان- رئیس پلیس راهور کرمان از آغاز اجرای طرح صدور یک روزه گواهینامه موتورسیکلت در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی رضایی، با اشاره به آغاز اجرای طرح صدور یک روزه گواهینامه موتورسیکلت در استان کرمان گفت: این طرح بعنوان خدمتی جدید به مردم استان و مالکان موتورسیکلت از امروز آغاز شده است.

وی افزود: متقاضیان می‌توانند با ورود به سامانه اینترنتی موتورسیکلت ایرانیان، نسبت به ثبت نام اقدام کرده و بعد از تکمیل مدارک، یک روزه مراحل آزمون را طی کرده و گواهینامه دریافت کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان تاکید کرد: مالکیت موتورسیکلت و داشتن ۱۸ سال سن جزو الزامات این طرح بوده و در صورت هرگونه ابهام، هم استانی‌های عزیز می‌توانند به واحدهای پلیس راهور مراجعه نمایند.

کد خبر 6623865

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها