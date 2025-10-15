رضایی: طرح صدور یک روزه گواهینامه موتورسیکلت در کرمان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی رضایی، با اشاره به آغاز اجرای طرح صدور یک روزه گواهینامه موتورسیکلت در استان کرمان گفت: این طرح بعنوان خدمتی جدید به مردم استان و مالکان موتورسیکلت از امروز آغاز شده است.

وی افزود: متقاضیان می‌توانند با ورود به سامانه اینترنتی موتورسیکلت ایرانیان، نسبت به ثبت نام اقدام کرده و بعد از تکمیل مدارک، یک روزه مراحل آزمون را طی کرده و گواهینامه دریافت کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان تاکید کرد: مالکیت موتورسیکلت و داشتن ۱۸ سال سن جزو الزامات این طرح بوده و در صورت هرگونه ابهام، هم استانی‌های عزیز می‌توانند به واحدهای پلیس راهور مراجعه نمایند.