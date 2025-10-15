  1. بین الملل
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۰:۱۶

ادعای ترامپ: حماس را خلع سلاح می کنیم

رئیس جمهور آمریکا گفت: ما می‌خواهیم حماس سلاح‌هایش را تحویل دهد و اگر خودشان این کار را نکنند، ما این کار را خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در اظهاراتی مضحک مدعی شد که ایران به دلیل اقدامات آمریکا و اسرائیل دیگر قوی نیست.

وی گفت: اگر ایران سلاح هسته‌ای بسازد، دوباره به آن حمله خواهیم کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا افزود: ما به هند در خرید نفت از روسیه کمک نخواهیم کرد. نخست‌وزیر هند به من اطمینان داده که از روسیه نفت نمی‌خرد.

ترامپ با بیان اینکه از جنگ بین روسیه و اوکراین راضی نیست، گفت: من معتقدم رئیس جمهور پوتین مشتاق پایان دادن به جنگ با اوکراین است.

رئیس‌جمهور آمریکا گفت: معتقدم ما خواهیم توانست جنگ در اوکراین را پایان دهیم و پوتین این را می‌خواهد.

ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سازمان سیا مجاز به انجام عملیات در ونزوئلا شده است.

رئیس‌جمهور آمریکا با بیان این ادعا که بیشتر مواد مخدر از ونزوئلا وارد آمریکا می‌شود، اظهار داشت: ما امکان ورود مواد مخدر از طریق دریا به ایالات متحده را از بین برده‌ایم.

ترامپ گفت: ما در حال حاضر به دنبال اقدام زمینی علیه کارتل‌های مواد مخدر هستیم.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه مدعی شد: ما در خاورمیانه، یک توافق تاریخی برای پایان دادن به سال‌ها رنج و درگیری را جشن گرفتیم و این فوق‌العاده بود و همه کشورها، حتی کشورهای دشمن ما، گرد هم آمدند و از توافق غزه حمایت کردند.

وی گفت که حماس در حال جستجوی اجساد اسرای اسرائیلی کشته شده است و برخی از اجساد در تونل‌ها هستند.

ترامپ اظهار داشت: ما می‌خواهیم حماس سلاح‌هایش را تحویل دهد و اگر خودشان این کار را نکنند، ما این کار را خواهیم کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا گفت: فکر می‌کنم ما اوضاع غزه را به خوبی مدیریت خواهیم کرد و هیچ چشم‌اندازی برای مداخله نظامی آمریکا نمی‌بینم.

ترامپ با بیان اینکه ما در یک جنگ تجاری با چین هستیم، گفت: با استفاده از تعرفه‌ها به چندین جنگ پایان دادیم.

رئیس‌جمهور آمریکا اظهار داشت که نفرت پوتین و زلنسکی از هم مانعی برای پایان دادن به جنگ است. رئیس‌جمهور آمریکا افزود: ما نمی‌توانیم اجازه دهیم توافق غزه از بین برود.

    • محمد امین سید رضی از قزوین IR ۰۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
      0 0
      پاسخ
      برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران صلح آمیز است ترامپ می داند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران صلح آمیز است عدم صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بهانه ای است که ترامپ مطرح می کند ترامپ می خواهد مانع از پیشرفت ایران شود ولی باید گفت ترامپ کور خوانده است
    • محمد امین سید رضی از قزوین IR ۰۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
      0 0
      پاسخ
      رژیم یاغی ایالات متحده آمریکا بیجا و غلط کرد
    • جباری IR ۰۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
      0 0
      پاسخ
      برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تحت شدیدترین نظارت های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد این مردک ترامپ مزخرف می گوید که جمهوری اسلامی ایران بمب اتم دارد
    • IR ۰۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
      0 0
      پاسخ
      شتر در خواب بیند پمبه دانه هدف ترامپ مبنی بر خلع سلاح کردن حماس تلاش بی اثر است
    • US ۰۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
      0 0
      پاسخ
      شتر در خواب بیند پنبه دانه … این مرد واقعا خیلی خود شیفته است و غلط های زیادی و گنده تر از خود می‌کند . و مقصران این خود شیفتگان او هم برخی حکام اعراب بی غیرت منطقه ما هستند .

