ادعای ترامپ: حماس را خلع سلاح می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در اظهاراتی مضحک مدعی شد که ایران به دلیل اقدامات آمریکا و اسرائیل دیگر قوی نیست.

وی گفت: اگر ایران سلاح هسته‌ای بسازد، دوباره به آن حمله خواهیم کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا افزود: ما به هند در خرید نفت از روسیه کمک نخواهیم کرد. نخست‌وزیر هند به من اطمینان داده که از روسیه نفت نمی‌خرد.

ترامپ با بیان اینکه از جنگ بین روسیه و اوکراین راضی نیست، گفت: من معتقدم رئیس جمهور پوتین مشتاق پایان دادن به جنگ با اوکراین است.

رئیس‌جمهور آمریکا گفت: معتقدم ما خواهیم توانست جنگ در اوکراین را پایان دهیم و پوتین این را می‌خواهد.

ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سازمان سیا مجاز به انجام عملیات در ونزوئلا شده است.

رئیس‌جمهور آمریکا با بیان این ادعا که بیشتر مواد مخدر از ونزوئلا وارد آمریکا می‌شود، اظهار داشت: ما امکان ورود مواد مخدر از طریق دریا به ایالات متحده را از بین برده‌ایم.

ترامپ گفت: ما در حال حاضر به دنبال اقدام زمینی علیه کارتل‌های مواد مخدر هستیم.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه مدعی شد: ما در خاورمیانه، یک توافق تاریخی برای پایان دادن به سال‌ها رنج و درگیری را جشن گرفتیم و این فوق‌العاده بود و همه کشورها، حتی کشورهای دشمن ما، گرد هم آمدند و از توافق غزه حمایت کردند.

وی گفت که حماس در حال جستجوی اجساد اسرای اسرائیلی کشته شده است و برخی از اجساد در تونل‌ها هستند.

ترامپ اظهار داشت: ما می‌خواهیم حماس سلاح‌هایش را تحویل دهد و اگر خودشان این کار را نکنند، ما این کار را خواهیم کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا گفت: فکر می‌کنم ما اوضاع غزه را به خوبی مدیریت خواهیم کرد و هیچ چشم‌اندازی برای مداخله نظامی آمریکا نمی‌بینم.

ترامپ با بیان اینکه ما در یک جنگ تجاری با چین هستیم، گفت: با استفاده از تعرفه‌ها به چندین جنگ پایان دادیم.

رئیس‌جمهور آمریکا اظهار داشت که نفرت پوتین و زلنسکی از هم مانعی برای پایان دادن به جنگ است. رئیس‌جمهور آمریکا افزود: ما نمی‌توانیم اجازه دهیم توافق غزه از بین برود.