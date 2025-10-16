اطلاعیه قطعی آب در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به کمبود آب در مخازن کلانشهر تبریز به اطلاع ساکنین محترم واقع در خیابان امام (حد فاصل میدان ساعت تا چهارراه آبرسانی)، رضا نژاد جنوبی و شمالی، شهید جدیری، ۱۳ آبان، کوی اطباء، هفت تیر، کوچه روشن، بیلانکوه غربی و شرقی، بلوار ۲۹ بهمن تا تقاطع جام جم می‌رساند در ساعات بعد از ظهر روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۴ احتمالاً مواجه با کمبود فشار آب یا قطعی آب خواهند شد.

بنابراین ضمن عذرخواهی از مشترکین محترم ساکن در مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.