۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۷:۳۴

اطلاعیه قطعی آب در تبریز

تبریز- شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص افت فشار یا قطعی آب در مناطقی از کلانشهر تبریز اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به کمبود آب در مخازن کلانشهر تبریز به اطلاع ساکنین محترم واقع در خیابان امام (حد فاصل میدان ساعت تا چهارراه آبرسانی)، رضا نژاد جنوبی و شمالی، شهید جدیری، ۱۳ آبان، کوی اطباء، هفت تیر، کوچه روشن، بیلانکوه غربی و شرقی، بلوار ۲۹ بهمن تا تقاطع جام جم می‌رساند در ساعات بعد از ظهر روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۴ احتمالاً مواجه با کمبود فشار آب یا قطعی آب خواهند شد.

بنابراین ضمن عذرخواهی از مشترکین محترم ساکن در مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.

