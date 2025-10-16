تاکید امام جمعه خاش بر توجه ویژه به امنیت و معیشت پستچیان درمناطق مرزی

حجتالاسلام غلامرضا دهقان در گفتوگو با خبرنگار مهر، با قدردانی از خدمات کارکنان پست گفت: در روایات اسلامی نیز از رساندن پیام به برادر دینی بهعنوان عملی ارزشمند یاد شده و این خود نشاندهنده شأن و جایگاه این قشر خدوم در جامعه است.
امام جمعه خاش با بیان اینکه نیروهای پستی در مناطق محروم با مشکلات متعددی روبهرو هستند، بیان کرد: بسیاری از نیروهای توزیعکننده بستههای پستی در شهرستانهایی چون خاش و سراوان، فاقد بیمه و حقوق ثابتاند و تنها بهازای تحویل هر مرسوله، مبلغی اندک دریافت میکنند؛ در حالی که هزینه جابهجایی یک بسته در مسافت طولانی چندین برابر این رقم است.
وی ادامه داد: این نیروها حتی در روزهای تعطیل نیز برای رساندن مرسولهها در مسیرهای طولانی و گاه خطرناک تلاش میکنند، اما در قبال زحمت خود دستمزدی بسیار ناچیز میگیرند؛ گاهی ممکن است برای رساندن بستهای، کیلومترها راه طی کنند و در صورت نبود گیرنده، بدون دریافت دستمزد بازگردند.
حجتالاسلام دهقان با اشاره به موقعیت خاص مناطق مرزی سیستان و بلوچستان، اظهار داشت: در برخی مسیرهای مرزی مانند سراوان، حتی امکان درگیری با افراد مسلح نیز وجود دارد و در صورت بروز حادثه یا سرقت محمولهها، خسارتهای زیادی به مردم وارد میشود که باید از سوی دستگاههای مسئول جبران شود.
وی توسعه زیرساختهای پستی در مناطق روستایی را نیز ضروری دانست و تأکید کرد: مردم مناطق روستایی خواهان ارتقای خدمات کدپستی و انجام نقشهبرداری دقیق هستند تا مرسولهها بهصورت دقیق و با سهولت بیشتری به دستشان برسد. همچنین لازم است دفاتر نمایندگی پست در این مناطق تقویت شوند تا خدماترسانی تسهیل شود.
امام جمعه خاش در پایان خواستار بهبود وضعیت معیشتی کارکنان پست شد و گفت: اگر معیشت این نیروها تأمین شود، قطعاً با رضایتمندی بیشتری به مردم خدمت خواهند کرد و سطح اعتماد عمومی نیز افزایش خواهد یافت.
