برنامه عملیاتی امنیت سایبری وزارت علوم به تصویب رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور مسعود شمس بخش قائم مقام وزیر علوم، جلسه کمیته امنیت فناوری اطلاعات این وزارت برگزار شد و پس از تبادل نظر کارشناسی، برنامه عملیاتی سالانه حوزه امنیت سایبری وزارت علوم به تصویب اعضا رسید.

شمس بخش، قائم مقام وزیر علوم با اشاره به اهمیت روزافزون امنیت در فضای دیجیتال، بر لزوم توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای سطح امنیت آموزش عالی تأکید کرد و حمایت کامل خود را از اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این حوزه اعلام داشت.

همچنین سجادی، رئیس ستاد توسعه علوم و فناوری افتا، ضمن قدردانی از اقدامات وزارت علوم در زمینه امنیت سایبری گفت: ستاد افتا از برنامه‌ها و فعالیت‌های وزارت علوم به‌ویژه در حوزه مراکز آپای دانشگاهی حمایت خواهد کرد. وی خاطرنشان ساخت که این مراکز نقش مهمی در افزایش توان دفاع سایبری کشور و تربیت نیروی انسانی متخصص ایفا می‌کنند.

در بخش دیگری از نشست، محمد هادی زاهدی مدیرکل اداره کل فناوری اطلاعات، هوشمندسازی و امنیت فضای مجازی، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت دانشی و زیرساخت‌های دانشگاهی، تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تحقق برنامه‌های امنیت سایبری را یک اولویت اساسی دانست.

به گفته زاهدی اجرای برنامه عملیاتی سالانه، گام مهمی در راستای ارتقای تاب‌آوری سایبری وزارت علوم خواهد بود و مسیر همکاری گسترده‌تر با نهادهای ملی در حوزه امنیت فضای مجازی را هموار می‌سازد.