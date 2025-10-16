نوبخت: ورزش بستری برای تربیت نسل سالم و امید آفرین است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نوبخت صبح پنجشنبه در شورای عالی ورزش شهرستان، ورزش را فراتر از فعالیت جسمانی معرفی کرد و آن را بستری تمدنی برای ارتقای سرمایه اجتماعی و تربیت نسلی سالم و امیدآفرین دانست.

وی با گرامی‌داشت هفته تربیت بدنی از تلاش‌های فعالان این حوزه قدردانی کرد و بر اهمیت ورزش در سرمایه‌گذاری روی نشاط، اخلاق و انسجام اجتماعی تأکید کرد.

وی افزود: ورزش پیشران سرمایه اجتماعی و زبان مشترک وحدت است و نقش ورزشکاران، مربیان و پیشکسوتان را به عنوان نماد اراده و همت جمعی بسیار مهم خواند.

فرماندار ساری تصریح کرد: توسعه پایدار ورزش بدون حضور فعال و سازمان‌یافته جامعه ورزش امکان‌پذیر نیست.

نوبخت با تأکید بر اینکه ورزش نهادی فرهنگی و تمدنی است که باید فراتر از رقابت‌های صرف ورزشی دیده شود، الگوی توسعه ورزشی شهرستان را مبتنی بر سه محور همگانی، قهرمانی و فرهنگی معرفی کرد و زیرساخت، استعداد و همت را ستون‌های اصلی این توسعه نامید.

وی خاطرنشان کرد: دولت خدمتگزار چهاردهم با رویکرد عدالت‌محور و مشارکت‌افزا، توسعه ورزش را به عنوان یک راهبرد ملی دنبال می‌کند و بر ضرورت توزیع متوازن امکانات و فرصت‌های ورزشی در تمامی نقاط شهرستان از مرکز شهر تا روستاهای دورافتاده تأکید کرد.

فرماندار مرکز استان افزود هدف این است که شهرستان ساری به الگویی پیشرو در ورزش قهرمانی، همگانی و تربیت بدنی تبدیل شود تا هر کودک و نوجوان در هر نقطه‌ای بتواند استعدادهای خود را شکوفا کند.

در پایان، نوبخت ورزش مدرسه‌ای را بستر اصلی تربیت نسل آینده خواند و گفت: ورزش زمینه‌ساز روحیه همکاری، رقابت سالم و احترام متقابل است و پایه‌گذار مسئولیت‌پذیری اجتماعی نسل‌های آینده خواهد بود.