زمین ساخت خوابگاه 500 نفری ساری تامین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پریچهره شامگاه پنج شنبه در همایش تجلیل از زحمت کشان ورزش همگانی ساری افزود: در سفر اخیر هیئت دولت به مازندران، مقرر شد خوابگاه 500 نفره ورزشی در مرکز استان احداث شود.

وی خاطر نشان کرد: مکان ساخت این خوابگاه در زمینی به مساحت چهار هکتار در ساحل فرح آباد ساری شناسائی و تا دو هفته آینده تحویل اداره کل تربیت بدنی مازندران خواهد شد.

مدیر کل تربیت بدنی مازندران با اشاره به قول مساعد رئیس سازمان تربیت بدنی برای ساخت این مجموعه خوابگاهی ورزشی تصریح کرد: در سفر دوم دولت به استان، ساخت 52 سالن ورزشی جدید مصوب شد.

پریچهره با بیان اینکه 15 سالن ورزشی مصوب سفر اول دولت به استان به بهره برداری رسیده است از پیشرفت فیزیکی بیش از 70 درصدی 26 سالن مصوب دیگر مربوط به دوره اول سفر دولت خبر داد.

به گفته وی، ورزش مازندران به سمت توسعه، تعالی و افزایش سرانه ورزشی پیش خواهد رفت.

مدیر کل تربیت بدنی مازندران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه ورزش مازندران اکنون در تمامی عرصه های قهرمانی، فرهنگی، همگانی، اقتصادی، اجتماعی و معنوی رو به پیشرفت است تصریح کرد: توسعه و تعالی ورزش قهرمانی جز با عشق و علاقه به ورزش میسر نخواهد شد.

پریچهره با اشاره به اجرای موفق نخستین همایش صد هزار نفری پیاده روی خانگی ساری، اردیبهشت ماه امسال در مرکز استان از برگزاری دومین همایش بزرگ خانوادگی ساری، 15 آذرماه خبر داد.

وی بیان داشت: از تمامی تفکرات، ایده های نو و جوانان خلاق، علاقه مند و دارای پشتکار برای تعالی و توسعه ورزش مازندران بهره گیری می شود.

مدیر کل تربیت بدنی مازندران همچنین از برگزاری مسابقات فوتبال زیر14 سال آسیا، تنیس بانوان ستارگان جهان و بین المللی کشتی جام امامعلی حبیبی و موحد سال آینده در شهرهای ساری، بابلسر و نور خبر داد.