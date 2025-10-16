ارباب سلیمانی: مسجد را جایی برای تربیت یاران امام زمان (عج) کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی معاون وزیر و رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ دومین روز از اجلاس سه روزه مدیران ستادی و استانی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در سخنانی بر اهمیت نقش مدیران این ستادها در اعتلای جایگاه مساجد تأکید کرد و گفت: اگر قدمی برای اعتلای مسجد برمی‌دارید، بدانید که دعای الهی است و ریشه آن توفیقی است که شاید خانواده و اجداد شما برای نسل خود از خداوند خواسته‌اند.

وی با استناد به آیات قرآن کریم، از جمله آیه «إِنَّ أَوَّلَ بَیْت وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذی بِبَکَّةَ مُبارَکاً» و آیه دیگری که در آن خداوند به ابراهیم و اسماعیل امر می‌کند تا بیت‌الله را برای طائفین و عاکفین و رکوع‌کنندگان پاکیزه نگه دارند، گفت: مسجد اولین نقطه‌ای است که برای هدایت انسان در این عالم ساخته شده و پیامبران نیز توفیق خدمت به آن را داشته‌اند.

ارباب سلیمانی همچنین با نقل روایتی از امام حسن عسکری (ع) که فرموده» کسی که در مسجد حضور دارد به هشت ویژگی متصف می‌شود»، تصریح کرد: یکی از این ویژگی‌ها یادگیری علم نو است؛ بنابراین وقتی وارد مسجد محله می‌شویم باید از خود بپرسیم آیا مطلب تازه‌ای یاد می‌گیریم؟ پیوند قرآن و مسجد یک پیوند آسمانی است که باید با راهکارهای عملی تقویت شود.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با اشاره به سخن پیامبر اکرم (ص) مبنی بر اینکه «اِنّما نُصِبَتِ المَساجِدُ لِلقُرآن»، گفت: مسجد نه تنها جایگاه قرآن، بلکه جایگاه سیاست و آموزش نیز است و حضور ما در آن باید مبتنی بر یادگیری و تربیت باشد.

وی ادامه داد که در حال حاضر هشت هزار بقعه متبرکه، چهار هزار مؤسسه قرآنی و ۲۸ هزار کانون فرهنگی هنری در مساجد کشور فعالیت دارند و این ظرفیت‌ها فرصتی استثنایی برای ایجاد «غوغای فرهنگی» در محلات محسوب می‌شوند و تصریح کرد: اگر این ظرفیت‌ها را با ابعاد فرهنگی، هنری و رسانه‌ای ترکیب کنیم، تأثیرگذاری بسیار بیشتری خواهیم داشت، البته با رعایت آداب مسجد.

ارباب سلیمانی در ادامه به برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: یکی از مأموریت‌های مشخص‌شده برای وزارت فرهنگ، تربیت صدهزار حافظ قرآنی است که در تقسیم کار، ۳۰ درصد آن به عهده ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد قرار گرفته است.

وی همچنین خواستار هم‌افزایی بیشتر میان مرکز عالی قرآن و عترت و ستاد کانون‌های مساجد در حوزه توانمندسازی بچه‌های قرآنی و مسجدی شد و گفت: در این زمینه می‌توانیم از هوش مصنوعی نیز بهره ببریم.

وی همچنین به طرح «روستاهای برتر قرآنی» اشاره کرد و گفت: با توجه به وجود نزدیک به ۶۳ هزار روستا و جمعیت ۲۳ میلیونی روستایی، باید فعالیت‌های قرآنی را در این مناطق گسترش دهیم و روستاهای برتر را شناسایی و معرفی کنیم.

معاون وزیر فرهنگ افزود: طرح (مسجد پایگاه قرآن) می‌تواند کار مشترک بین کانون‌های مساجد و مرکز عالی قرآن و عترت باشد و الگویی برای هم‌افزایی در سطح وزارت فرهنگ محسوب شود.

ارباب سلیمانی در بخش دیگری از سخنانش گفت: ما در مساجد باید یاوران حضرت مهدی (عج) را تربیت کنیم؛ رابطه ما با حضرت ولی‌عصر (عج) رابطه اضطرار است، نه صرفاً احتیاج.» وی با استناد به داستان حضرت موسی (ع) و برادرش هارون در قرآن، گفت: «در روز قیامت اول عناصر فرهنگی محاکمه می‌شوند، نه انحراف‌گران؛ این نشان می‌دهد که آیا ما به وظایف خود عمل کرده‌ایم یا خیر.

وی همچنین بر اهمیت اقامه نماز تأکید کرد و با نقل داستانی از امام خمینی (ره) که در میان یک مصاحبه مهم برای نماز جلسه را ترک کرد، گفت: ما به عنوان عناصر فرهنگی باید معارف نماز را با حضور قلب در مساجد و کانون‌ها ترویج دهیم. در تفاهم‌نامه سالانه میان وزارت فرهنگ و حجت‌الاسلام قرائتی، فعال‌سازی کانون‌های تخصصی نماز در مساجد به‌وضوح مورد توجه قرار گرفته است.

در پایان، ارباب سلیمانی به طرح تبلیغ چهره‌به‌چهره اشاره کرد و افزود: این طرح که از سال ۱۳۸۰ در دانشگاه امام صادق (ع) آغاز شد، یکی از مؤثرترین روش‌های تبلیغ است و کانون‌های مساجد نیز در این زمینه دوره‌هایی برگزار کرده‌اند که حاصل آن تربیت مدیرانی است که امروز در مسندهای مختلف فعالیت دارند. اگر در هر مسجد حلقه‌های چهره‌به‌چهره تشکیل شود، شاهد نتایج بسیار اثرگذاری خواهیم بود.