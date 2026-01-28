۹۰۰ ایثارگر تهرانی در المپیاد ورزشی ایثار شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نصرالله،صبح چهارشنبه،در آیین اختتامیه المپیاد ورزشی ایثار با اشاره به اهداف برگزاری المپیاد ورزشی ایثار، اظهار کرد: هدف اصلی از اجرای این المپیاد، نمایش نشاط، پویایی و سرزندگی در میان خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران بود.
وی با تشریح روند برگزاری این رویداد ورزشی افزود: المپیاد ورزشی ایثار با وجود محدودیتها و کمبودها و با توکل به خداوند متعال آغاز شد و امروز شاهد به ثمر نشستن تلاشها و زحمات دستاندرکاران آن هستیم.
نصرالله با اشاره به برگزاری آیین افتتاحیه این المپیاد در زورخانه بهارستان، بیان کرد: نزدیک به ۹۰۰ نفر از پیشکسوتان و ایثارگران استان تهران در رشتههای مختلف ورزشی در این المپیاد شرکت کردند که این میزان مشارکت، خود یک دستاورد مهم و ارزشمند به شمار میرود.
مدیرکل بنیاد شهید و ایثارگران شهرستانهای استان تهران یکی از اهداف اصلی برگزاری این رویداد را تغییر نگرش نسبت به جامعه ایثارگری دانست و گفت: تلاش ما بر این بود تا پویایی و تأثیرگذاری ورزش در میان خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران را به نمایش بگذاریم و این نگاه نادرست که این عزیزان به دلیل شرایط سنی دچار انزوا یا سستی هستند، اصلاح شود؛ پیامی که خوشبختانه در سراسر شهرهای استان تهران به خوبی منعکس شد.
وی همچنین به برگزاری موفق بخش بازیهای بومی و محلی اشاره کرد و افزود: این بخش از المپیاد در شهرستان ورامین برگزار شد و حدود ۲۰۰ نفر در آن حضور داشتند. بازیهای بومی و محلی در قالب پنج رشته مجزا و در کنار ده رشته اصلی المپیاد اجرا شد.
نصرالله در پایان با تأکید بر اهمیت ورزش از منظر ملی، خاطرنشان کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند، برای قوی بودن ایران باید ورزشکار و فعال باشیم.
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