آرمان: بیش از ۷۰۰ برنامه فرهنگی و ورزشی در گیلان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش آرمان صبح پنجشنبه در گفتگو با رسانه‌ها ضمن تبریک هفته تربیت بدنی و ورزش به همکاران وزارت ورزش و جامعه ورزش و جوانان، اظهار کرد: با تلاش‌های کارکنان خدوم اداره کل ورزش و جوانان در ستاد، شهرستان‌ها، هیئت‌های ورزشی و سازمان‌های مردم نهاد معاونت جوانان، بیش از ۷۰۰ برنامه فرهنگی و ورزشی در تمامی شهرهای استان گیلان برگزار می‌شود.

آرمان افزود: میزبانی از سه مسابقه المپیاد استعدادهای برتر ورزشی کشور در رشته‌های اسکیت، موی تای دختران و کشتی ساحلی در استان گیلان و همچنین اعزام ۷۱ تیم در قالب کاروان قهرمانان دیار میرزا کوچک جنگلی به سراسر کشور از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی هفته تربیت بدنی است.

وی ادامه داد: برگزاری مسابقات بین‌المللی رولر اسکی در گیلان، جشن بزرگ روز پارالمپیک، تجلیل از قهرمانان پارالمپیکی و آسیایی استان و همچنین همایش‌ها و جشنواره‌های همگانی، روستایی و عشایری از دیگر برنامه‌های شاخص این هفته به شمار می‌رود.

مدیرکل ورزش و جوانان گیلان به برنامه‌های حوزه معاونت جوانان اشاره کرد و گفت: غبارروبی مزار شهدا توسط جامعه ورزش، حضور قهرمانان ورزشی و کارکنان ورزش در نماز جمعه عبادی سیاسی، کاشت ۳۸۰ نهال درخت هیرکانی به نام ۳۸۰ شهید ورزشکار با مشارکت اداره کل محیط زیست و برگزاری دوره‌های آموزشی رایگان پیش از ازدواج و خانواده نیز در تمامی شهرستان‌ها به مناسبت این هفته برگزار می‌شود.