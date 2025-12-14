کشف دام زنده قاچاق ۴.۸ میلیاردی در دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی ملکی، پیش از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف دام زنده قاچاق در دماوند خبر داد.

ملکی با اعلام این خبر اظهار داشت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان دماوند حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو موفق به کشف ۶ رأس گوساله قاچاق که به صورت عرضه خارج از شبکه جابه‌جا می‌شد، شدند و در این راستا راننده خودرو پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی دماوند با بیان اینکه ارزش تقریبی این احشام بنا به نظر کارشناسان ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: قاچاق کالا و ارز آفت بزرگی در مسیر رشد و پویایی اقتصاد کشور محسوب می‌شود و مقابله با آن از اولویت‌های مهم پلیس است.

ملکی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه قاچاق، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.