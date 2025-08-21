کشف ۷ کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری معتادان متجاهر در دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی ملکی، ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای طرح «آرامش در شهر» با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با معتادان متجاهر و خردهفروشان مواد مخدر خبر داد.
ملکی با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و افزایش احساس آرامش در بین شهروندان، طرح «آرامش در شهر» به صورت مستمر و هدفمند توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر دماوند در حال اجرا است.
وی افزود: در اجرای این طرح طی ۲۴ ساعت گذشته، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر موفق شدند ۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر را کشف و ۲۰ نفر از معتادان متجاهر و ۳ نفر از خردهفروشان مواد مخدر را دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی دماوند در ادامه با بیان اینکه برخورد با عوامل تهدیدکننده امنیت اجتماعی از اولویتهای پلیس است، خاطرنشان کرد: بررسیها نشان میدهد که معتادان متجاهر در بسیاری از جرایم و آسیبهای اجتماعی از جمله سرقت و فروپاشی خانوادهها نقش مستقیم دارند و بیتوجهی به این مسئله میتواند تهدیدی جدی برای امنیت و سلامت فردی و اجتماعی بهویژه نسل جوان باشد.
ملکی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.
