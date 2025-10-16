کاهش ۷ درصدی ازدواج و افزایش ۲ درصدی طلاق در شهرستان گچساران

جاوید گشتاسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ در شهرستان گچساران ۷۰۵ فقره ولادت ثبت شد، گفت: این آمار امسال ۶۶۰ فقره بوده که در مقایسه با شش ماهه امسال کاهش ۷ درصدی را نشان می‌دهد.

وی همچنین از رشد ۳ درصدی وفات در شهرستان گچساران با ۳۱۶ فقره خبر داد و افزود: این آمار در شش ماهه سال گذشته ۳۰۴ مورد بود.

رئیس اداره ثبت احوال گچساران با اشاره به کاهش ۷ درصدی ازدواج در این شهرستان بیان کرد: تعداد ازدواج ثبت شده در سال ۱۴۰۳ ،۳۲۷ مورد بوده که امسال این رقم به ۳۰۵ مورد کاهش یافته است.

وی ادامه داد:.تعداد طلاق در شیش ماهه سال گذشته ۱۳۷ مورد بوده در مقایسه با امسال که ۱۳۵ مورد بوده ۲ درصد رشد داشته است.

گشتاسبی از صدور الکترونیکی گواهی ولادت و انحصار وراثت خبر داد و اظهار کرد: قبلاً صدور گواهی انحصار وراثت پروسه طولانی داشت اما بعد از انتقال گواهی از قوه قضائیه به ثبت احوال، در کمتر از ۲۰ روز به صورت الکترونیک صادر و به وراث انتقال داده می‌شود.

وی با بیان اینکه آمار دقیق ثبت احوال زیر بنای تصمیم گیری و سیاست کلان کشور است، افزود: این داده‌ها در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش کلیدی داشته است.

رئیس اداره ثبت احوال گچساران اضافه کرد: آمار ثبت احوال در مرکز جمعیت کشوری تبعیین و منتشر می‌شود تا مبنای برای حکمرانی بر واقعیت باشد.