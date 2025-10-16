آغاز المپیاد هندبال استعدادهای برتر دختران کشور در یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، مجید پارسایی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در نخستین روز از رقابتهای المپیاد استعدادهای برتر دختران کشور با شور و هیجان در شهر یاسوج آغاز شد.
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد افزود: در این روز تیم دختران سمنان با نمایشی طوفانی، با نتیجه چشمگیر ۳۰ بر ۸ بر گیلان غلبه کرد.
وی بیان کرد: خراسان شمالی با انسجام و تمرکز بالا، قزوین را با نتیجه ۲۲ بر ۴ پشت سر گذاشت و قدرت خود را به رخ کشید.
پارسایی بیان کرد: تیم تهران با ترکیبی از تجربه و انگیزه، کرمان را با نتیجه ۲۴ بر ۹ شکست داد و گام بلندی به سوی مراحل بالاتر برداشت و تیم خراسان رضوی با روحیهای جنگنده، همدان را با نتیجه ۲۶ بر ۱۶ مغلوب کرد و نشان داد.
وی اضافه کرد: این رقابتها، نهتنها صحنهای برای نمایش تواناییهای ورزشی دختران ایرانزمین است بلکه نمادی از امید، تلاش، و شکوفایی نسل آینده ورزش کشور بهشمار میرود.
