۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۰

مرادی: ایجاد مرز رسمی بندر خمیر در آستانه تصویب نهایی است

بندرعباس - نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی از انجام بررسی‌های پایانی برای تصویب مرز رسمی بندر خمیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از مجتمع بندری خمیر گفت: این سفر با هدف انجام آخرین بررسی‌ها برای تصویب نهایی ایجاد مرز رسمی در بندر خمیر انجام شده است.

وی بیان کرد: ایجاد این مرز می‌تواند نقش مؤثری در شکوفایی اقتصادی شهرستان خمیر و توسعه مبادلات تجاری استان هرمزگان ایفا کند.

همچنین مهدی حسن‌عباسی مدیرکل امور مرز و مرزنشینان وزارت کشور در حاشیه این بازدید اظهار داشت: موضوع ایجاد مرز تجاری در بندر خمیر در کارگروه تخصصی وزارت کشور با نگاه توسعه‌محور و با هدف بهره‌مندی مرزنشینان از مزایای اقتصادی و اجتماعی مناطق مرزی در حال بررسی است.

وی افزود: نگاه دولت به منطقه خمیر نگاهی مثبت و آینده‌نگر است و تلاش می‌شود با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط روند قانونی ایجاد مرز رسمی در این شهرستان تسریع شود.

