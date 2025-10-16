مرادی: ایجاد مرز رسمی بندر خمیر در آستانه تصویب نهایی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از مجتمع بندری خمیر گفت: این سفر با هدف انجام آخرین بررسیها برای تصویب نهایی ایجاد مرز رسمی در بندر خمیر انجام شده است.
وی بیان کرد: ایجاد این مرز میتواند نقش مؤثری در شکوفایی اقتصادی شهرستان خمیر و توسعه مبادلات تجاری استان هرمزگان ایفا کند.
همچنین مهدی حسنعباسی مدیرکل امور مرز و مرزنشینان وزارت کشور در حاشیه این بازدید اظهار داشت: موضوع ایجاد مرز تجاری در بندر خمیر در کارگروه تخصصی وزارت کشور با نگاه توسعهمحور و با هدف بهرهمندی مرزنشینان از مزایای اقتصادی و اجتماعی مناطق مرزی در حال بررسی است.
وی افزود: نگاه دولت به منطقه خمیر نگاهی مثبت و آیندهنگر است و تلاش میشود با هماهنگی دستگاههای مرتبط روند قانونی ایجاد مرز رسمی در این شهرستان تسریع شود.
