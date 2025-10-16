به گزارش خبرنگار مهر، حمید ظهرابی بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه نشست محیط زیست مازندران و مراسم مرتبط با حفاظت از منابع طبیعی، بر ضرورت تقویت زیرساختهای اطفای حریق در کشور تأکید کرد و گفت: افزایش دمای هوا، کاهش رطوبت و خشک شدن پوشش گیاهی، باعث شده تا خطر وقوع آتشسوزی در زیستگاههای طبیعی، بهویژه جنگلهای شمال کشور، رشد چشمگیری داشته باشد.
وی افزود: در چنین شرایطی، تجهیز محیطبانان به ابزارهای مدرن و آموزشهای تخصصی در حوزه اطفای حریق، اقدامی حیاتی برای حفاظت مؤثر از جنگلها، مراتع و گونههای باارزش حیاتوحش بهشمار میرود.
ظهرابی همچنین بر لزوم اتخاذ رویکردی علمی و پیشگیرانه در مدیریت آتشسوزیها تأکید کرد و اظهار داشت: توسعه شبکههای محلی اطفای حریق، آموزش مستمر محیطبانان و بهرهگیری از فناوریهای پایش و هشدار سریع، از محورهای اصلی برنامههای حفاظتی سازمان محیط زیست است. افزایش سرعت واکنش در برابر آتشسوزیها میتواند به کاهش خسارات وارده به زیستگاههای طبیعی منجر شود.
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان مازندران و وجود جنگلهای هیرکانی، این استان را یکی از نقاط حساس کشور در زمینه خطر آتشسوزی معرفی کرد و گفت: اجرای برنامههای پیشگیرانه و توزیع تجهیزات جدید، میتواند نقش مهمی در ارتقای توان عملیاتی نیروهای محیط زیست این استان ایفا کند.
نظر شما