جهان اسلام بیش از گذشته نیازمند پیام اسلام و انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علیرضا اعرافی ظهر پنجشنبه در اجلاسیه اساتید مجتمع آموزش عالی فقه که در مجتمع امین قم برگزار شد، با اشاره به پیام مقام معظم رهبری در یکصدمین سالگرد بازتأسیس حوزه علمیه قم، اظهار کرد: اولین مخاطبان این پیام، خودِ مدیران و اساتید حوزه هستند و ما باید با جدیت به این پیام پاسخ دهیم و در این مسیر، تمام نهادها و گروههای مختلف حوزه، در هر مرتبه و درجهای، مسئولیتهای جدی بر دوش دارند که باید به آنها اهتمام ویژه شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، با یادآوری دغدغه دیرینه خود برای بازتاب پیام اسلام، انقلاب اسلامی و معارف اهلبیت (ع) در سطح جهان، گفت: آرمان اصلی که در جامعهالمصطفی دنبال میشود، تبلور اندیشه اسلام ناب و معارف اهلبیت (ع) در گفتمان حوزه و انقلاب اسلامی در سراسر جهان است و با وجود همه تلاشها، هنوز راه بسیاری در پیش است و نباید از حرکت در این مسیر ناامید شد.
آیتالله اعرافی با اشاره به سفرهای خارجی اخیر خود به کشورهای مختلف، بر ضرورت توجه جدی به نیازهای دنیای معاصر تأکید کرد و افزود: جهان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند پیام اسلام و انقلاب اسلامی است و هر میزان فعالیت کنیم، اندک خواهد بود و این وظیفه خطیر را بر دوش حوزه قم و به ویژه جامعهالمصطفی دانست که مأموریت جهانی خود را برای پاسخ به این تقاضای واقعی به خوبی ایفا کند.
مدیر حوزههای علمیه کشور در ادامه به پیام رهبر معظم انقلاب به حوزههای علمیه اشاره کرد و اظهار داشت: «حوزه کنونی در بسیاری از حوزهها موفق عمل کرده است، اما نسبت به آنچه باید باشد، فاصله دارد و هنوز جای کار بسیاری باقی است.
امام جمعه قم ضمن اشاره به ظرفیتهای گسترده حوزه، گفت: اگر فرصت باشد، میتواند ساعتها درباره طرحها و برنامههای تحولزا سخن بگوید.
آیتالله اعرافی سپس به تحلیل محتوایی پیام رهبر انقلاب پرداخت و پنج محور اصلی این پیام را تشریح کرد و گفت: نگاه تاریخی و تمدنی به حوزه، یکی از نکات کلیدی این پیام است و به همین منظور، از مرکز تدوین حوزه خواسته است متون تاریخی فشرده و کاربردی را تهیه کند تا زمینه برگزاری مسابقات و برنامههای آموزشی بر اساس آن فراهم شود.
عضو فقهای شورای نگهبان با بیان اینکه روحانیت شیعه در طول تاریخ فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته اما همواره در مسیر تکامل حرکت کرده است، گفت: از دوران تقیه تا نهضتهای پس از عاشورا، شاهد پیشرفت و تحولات مثبت اسلام ناب بودهایم.
مدیر حوزههای علمیه کشور انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) را نقطه عطفی در تاریخ حوزه و تشیع معرفی کرد و افزود: آنچه در انقلاب اسلامی و در قم اتفاق افتاد، با همه ادوار گذشته متفاوت بود و این انقلاب معادلات هزارساله را دگرگون ساخت و تمامی ذخایر تاریخی تشیع را در یک نقطه جمع نمود.
وی در پایان، با تأکید بر اهمیت نقش جامعهالمصطفی در تداوم این مسیر گفت: گشودن آفاق جهانی به روی معارف اهلبیت (ع) از وظایف اصلی این جامعه است و این رویکرد تاریخی باید پایهگذار فصل جدیدی در تحولات حوزههای علمیه باشد.
