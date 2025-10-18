  1. استانها
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۸

طاهری: نقش روحانیت در پاسداری از هویت ملی ایران بی‌بدیل است

رشت- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با اشاره به اهمیت معرفی شخصیت‌ های بزرگ استان گفت: نقش روحانیت در پاسداری از هویت ملی ایران بی‌بدیل است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین طاهری پیش از ظهر شنبه در مراسم اکران مستند «صفا» در آستانه اشرفیه، با اشاره به نقش تاریخی روحانیت در پاسداری از هویت دینی و ملی کشور، اظهار کرد: از صدر اسلام تا هم اکنون علما با خون خود از ایران عزیز پاسداری کرده‌اند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان افزود: ضروری است این میراث ارزشمند به نسل جدید منتقل شود تا پیوند هویت و ایمان تداوم یابد.

وی با بیان اینکه بخشی از زندگی امام جمعه فقید، تجدید خاطره گذشته است، تصریح کرد: باید برای نسل جدید، مفهوم تقوا و سلوک اسلامی چنین شخصیتی بیان شود.

طاهری با اشاره به نقش روحانیت در حفظ هویت ایران اسلامی اظهار کرد: این ذهنیت و هویت با کمک روحانیت آگاه زنده نگه داشته شده و باید سینه‌به‌سینه منتقل شود

وی افزود: تولید مستندهای دقیق، یکی از راه‌های مؤثر برای تحقق این انتقال فرهنگی است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان ایران را مدیون گیلان و گیلان را مدیون روحانیت دانست و گفت: پرداختن به شخصیت‌های بزرگ در گیلان بسیار مهم است.

