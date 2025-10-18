به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین طاهری پیش از ظهر شنبه در مراسم اکران مستند «صفا» در آستانه اشرفیه، با اشاره به نقش تاریخی روحانیت در پاسداری از هویت دینی و ملی کشور، اظهار کرد: از صدر اسلام تا هم اکنون علما با خون خود از ایران عزیز پاسداری کرده‌اند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان افزود: ضروری است این میراث ارزشمند به نسل جدید منتقل شود تا پیوند هویت و ایمان تداوم یابد.

وی با بیان اینکه بخشی از زندگی امام جمعه فقید، تجدید خاطره گذشته است، تصریح کرد: باید برای نسل جدید، مفهوم تقوا و سلوک اسلامی چنین شخصیتی بیان شود.

طاهری با اشاره به نقش روحانیت در حفظ هویت ایران اسلامی اظهار کرد: این ذهنیت و هویت با کمک روحانیت آگاه زنده نگه داشته شده و باید سینه‌به‌سینه منتقل شود

وی افزود: تولید مستندهای دقیق، یکی از راه‌های مؤثر برای تحقق این انتقال فرهنگی است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان ایران را مدیون گیلان و گیلان را مدیون روحانیت دانست و گفت: پرداختن به شخصیت‌های بزرگ در گیلان بسیار مهم است.