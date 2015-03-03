فعالیت های مربیان امور تربیتی بیش از گذشته احساس می شود

به گزارش خبرنگار مهر،مجید فرخی شامگاه دوشنبه درجلسه شورای آموزش و پرورش افزود: آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد فرهنگی رسالت بزرگی را در خصوص تعمیق باورهای دینی دانش آموزان دارد.

وی اظهار داشت: سیستم آموزش و پرورش ایران در زمان طاغوت بر اساس سیستم آموزشی غربی پایه گذاری شده بود و در این میان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مشخص شد که سیستم آموزش و پرورش گذشته نمی تواند در خصوص تعمیق باورها و عقاید دینی جامعه موثر واقع شود.

فرماندار زنجان گفت: مربیان تربیتی نقش بسیار موثری را در تقویت ارزشهای و باورهای دینی دانش آموزان دارند و باید برای تحقق این مهم تلاش کنند.

فرخی تاکید کرد: در جامعه مشکلات فراوانی وجود دارد و در این راستا ورود مربیان تربیتی در مدارس نقش بسیار کلیدی دارد.

وی گفت: تعلیم و تربیت انسان را به سوی کمال و استقلال رهنمون می کند و در این میان مولفه تعلیم و تربیت ابتکار و خلاقیت را در ذهن دانش آموزان شکوفا و تقویت می کند.

فرماندار زنجان تصریح کرد: تحکیم عقاید دینی و ارزشهای اسلامی در حوزه فرهنگی به عنوان یک نیاز اصلی در جامعه احساس می شد.

فرخی افزود: اگر بخواهیم جامعه ای توسعه یافته در همه حوزه ها داشته باشیم باید نسبت به تربیت دانش آموزان بیشتر تلاش کنیم و برای تقویت باورهای دینی آنها راهکارهای موثر از سوی مربیان پرورشی در دستور کار قرار گیرد.

وی در ادامه به اسکان فرهنگیان اشاره کرد و یاد آورشد: دراین راستا تمهیدات لازم برای اسکان فرهنگیان برای عید نوروز در زنجان اندیشیده شده است.