فعالیت ۵۴ داروخانه و کلینیک گیاهپزشکی در استان کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۵۴ داروخانه و کلینیک گیاهپزشکی در استان فعالیت دارند.

حامد رستمیان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت ۵۴ داروخانه و کلینیک گیاه پزشکی در کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد: ۱۷۷ نفر دانش آموخته رشته گیاه پزشکی به صورت الکترونیکی عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در استان هستند.

وی با اشاره به اینکه این تعداد داروخانه و کلینیک، پروانه از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اخذ کرده است، افزود: مسئولین فنی این کلنیک ها و داروخانه‌ها، گیاه پزشکان داری رتبه، پروانه و صلاحیت از طرف این سازمان هستند.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد خدمات داروخانه‌ها مرتبط با فرآورده‌های گیاهی، فروش مکمل‌ها و ویتامین‌های گیاهی، فروش دمنوش‌های گیاهی استاندارد، فروش فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی گیاهی، مشاوره عمومی در مورد نحوه مصرف محصولات گیاهی، خدمات کلینیک‌ها و مراکز خدمات گیاه‌پزشکی کشاورزی، تشخیص و شناسایی آفات و بیماری‌های گیاهی، بررسی نمونه‌های گیاهی برگ، ساقه، ریشه و تعیین عامل بیماری‌زا قارچ، باکتری، ویروس، یا حشره را از جمله خدمات این داروخانه‌ها به کشاورزان نام برد.

وی همچنین خدمات مشاوره و ارائه راهکارهای کنترل: توصیه روش‌های کنترلی مناسب شامل، کنترل بیولوژیک با استفاده از دشمنان طبیعی آفات، کنترل شیمیاییبا معرفی سموم و آفت‌کش‌های مجاز و ایمن و کنترل زراعی: توصیه‌هایی در مورد تناوب زراعی، بهداشت مزرعه، و ارقام مقاوم را از دیگر اقدامات این داروخانه‌ها به کشاورزان برشمرد.

رستمیان تصریح کرد: گیاه پزشکان آزمایش‌های خاکی و گیاهی را برای انجام تست‌های آزمایشگاهی برای تعیین کمبود مواد مغذی، میزان pH، و وجود عوامل بیماری‌زا در خاک یا بافت گیاه انجام می‌دهند.

وی نظارت بر سلامت گیاهان گلخانه‌ای و فضای سبز را پایش مداوم سلامت گیاهان در محیط‌های کنترل‌شده مانند گلخانه‌ها و مراکز نگهداری فضای سبز شهری و ثبت و صدور گواهی سلامت: صدور مدارک لازم برای صادرات یا نقل و انتقال محصولات کشاورزی و ارائه خدمات سمپاشی و محلول‌پاشی و انجام عملیات سمپاشی توسط تیم‌های فنی مرکز گاهی به صورت پیمانکاری را از دیگر وظایف گیاه پزشکان نام برد.

