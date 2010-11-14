سالن جوجه کشی تمام اتوماتیک پیش ساخته به بهره برداری می رسد

سید مجید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: با آغاز به کار این سالن، ظرفیت تولید جوجه یک روزه بومی از 200 هزار قطعه به 500 هزار قطعه در سالن قابل افزایش خواهد بود.

وی اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرح را یک میلیارد و 200 میلیون ریال اعلام کرد.



موسوی، عایق مناسب گرما و سرما، کاهش هزینه ساخت، سرعت اجرای ساخت و زیبایی ظاهری را از جمله مزایای سالن جوجه کشی پیش ساخته ذکر کرد و افزود: این سالن در زمینی به وسعت 300 متر در ملاثانی به بهره برداری می رسد.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان همچنین اظهار داشت: در شش ماهه اول سال جاری در سطحی معادل 220 هکتار از اراضی زراعی زیر کشت سبزی و صیفی شهرستان هندیجان، کنترل بیولوژیک بر علیه عوامل زیان رسان صورت گرفته است.



موسوی افزود: در راستای آشنایی کشاورزان و حمایت از کاهش مصرف سموم و سایر عوامل شیمیایی این عوامل کنترل کننده به صورت رایگان بین کشاورزان توزیع شد.



وی اظهار داشت: همچنین در شش ماهه اول سال جاری گواهی بهداشت نباتی برای یک هزار و 616 تن محصولات کشاورزی جهت صادرات از بندر سجافی شهرستان هندیجان به مقصد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس صادر شده است.



به گفته رئیس جهاد کشاورزی خوزستان در سال زراعی جاری یک هزار و 500 تن بذر گندم و جو در شهرستان هندیجان بوجاری و یک هزار و 200 تن بذر گندم ضدعفونی شد.



همچنین رئیس سازمان جهادکشاورزی شهرستان گفت: سومین کلینیک و آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی با مجوز رسمی از سازمان جهادکشاورزی در بخش الوار گرمسیری واقع در شهر حسینیه از توابع این شهرستان آغاز به کار کرد.



موسوی به خدمات این آزمایشگاه اشاره کرد و گفت: تشخیص آفات، بیماریهای گیاهی، روش درمان در کشاورزی و باغبانی، بازدید از مزارع و تجویز نسخه گیاه پزشکی، بازدید از باغات، گلخانه ها، انبارها، سیلوها و محل نگهداری محصولات و فرآورده های کشاورزی و تعیین روشهای مناسب کنترل عوامل زنده خسارت زای گیاهی با محوریت روشهای غیر شیمیایی و حمایت از دشمنان طبیعی این عوامل و دسترسی آسان و سریع کاربران بخش کشاورزی الوار گرمسیری به کلینیک گیاه پزشکی ازجمله فعالیتهای این کلینیک به شمار می رود.