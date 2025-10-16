به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدنظام موسوی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی دریافت گزارشهای مردمی و شکایت اهالی درخصوص فعالیت برخی واحدهای صنفی کافیشاپ و قهوهخانه در بافتهای مسکونی که موجب بروز نارضایتی، رفتارهای هنجارشکنانه و سلب آسایش عمومی شده بودند، با هماهنگی قضائی و در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی، طرح برخورد با این واحدها توسط مأموران انتظامی و پلیس امنیت عمومی شهرستان قدس به اجرا درآمد.
وی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در جریان اجرای این طرح، از ۳۸ واحد صنفی بازدید به عمل آمد که در نتیجه آن، ۱۵ واحد کافیشاپ فاقد مجوز قانونی فعالیت که اقدامات هنجارشکنانه در آنها محرز بود، به صورت آنی پلمب شدند.
فرمانده انتظامی قدس با بیان اینکه در این عملیات ۵ نفر از مالکان دستگیر و دو دستگاه موتورسیکلت قاچاق توقیف شده است، تأکید کرد: فعالیت کافیشاپها در بافتهای مسکونی بدون مجوز رسمی و با ایجاد زمینه برای ناهنجاریهای اجتماعی، به هیچ عنوان مورد قبول نبوده و پلیس با اینگونه موارد برخورد قاطع خواهد کرد.
