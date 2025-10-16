به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدهاشم حسینی بوشهری بعد از ظهر پنجشنبه در دیدار مدیرکل و معاونان کمیته امداد استان اظهار کرد: کمیته امداد یکی از نهادهایی است که به برکت عنایت امام خمینی (ره) و با الهام از سیرت الهی بنیانگذاری شد.
نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری افزود: بار سنگینی که امروز بر دوش کمیته امداد است، در گذشته تنها در سیره اهل بیت مشاهده میکنیم.
نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری گفت: امامان ما بدون آنکه شناخته شوند، به یاری فقرا و نیازمندان میشتافتند و تا پایان عمر، کسی نمیدانست چه کسی به آنها کمک کرده است. زمانی که آن امام به شهادت میرسید و کمکها قطع میشد، مردم درمییافتند که از سوی امام معصوم به آنها کمک شده است.
آیتالله حسینی بوشهری با تأکید بر اینکه کار امداد، خدمتی بدون منت است گفت: تکریم اربابرجوع باید در اولویت برنامههای کمیته امداد قرار گیرد و کارکنان این نهاد در مسیر خدمترسانی و پاسخگویی به مردم، احساس خستگی نکنند.
وی ادامه داد: فلسفه تشکیل کمیته امداد، دستگیری از نیازمندان و کمک به توانمندسازی آنان است تا از طریق مهارتآموزی و ایجاد زمینههای لازم، بتوانند روی پای خود بایستند.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: یکی از مهمترین وظایف کمیته امداد، شناسایی استعدادها و فراهم کردن بستر لازم برای شکوفایی و توانمندی آنهاست.
نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری در پایان خاطرنشان کرد: فعالیت در کمیته امداد کاری الهی، ارزشمند و عبادی است و خدمت به محرومان، توفیقی بزرگ برای کارکنان این نهاد محسوب میشود.
فرید محبی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر نیز در ادامه این نشست گزارشی از آخرین اقدامات و فعالیتهای صورت گرفته امداد ارائه کرد.
