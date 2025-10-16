نفراتی از اصفهان و هرمزگان قهرمان شطرنج و تنیس روی میز دامپزشکی شدند

ناصر فروتن، در حاشیه برگزاری نخستین دوره رقابتهای شطرنج و تنیس روی میز آقایان که طی دو روز و با حضور پرشور کارکنان ادارات کل دامپزشکی استانها برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مسابقه پنجمین مسابقه از رقابتهای ورزشی سازمان دامپزشکی است و پیش از این، سه دوره مسابقات در رشتههای فوتسال و والیبال ویژه آقایان و یک دوره ویژه بانوان زحمتکش سازمان در پنج رشته مختلف برگزار شده است.
وی افزود: رقابتها در فضایی صمیمی و پرنشاط برگزار شد و سطح مسابقات بسیار بالا بود و در رشته شطرنج، رسول راستقدم از استان اصفهان عنوان قهرمانی را به دست آورد، علی زواری از خراسان رضوی نایبقهرمان شد و مهدی مدرسی از خراسان جنوبی و نوید جهانروشن از قزوین بهصورت مشترک مقام سوم را کسب کرد.
فروتن گفت: در رشته تنیس روی میز نیز رضا رنگرز از استان هرمزگان مقام نخست، پیمان پورقاسم از استان گیلان مقام دوم، و غلامرضا عبداللهی از استان همدان و حسین خانی از آذربایجان شرقی بهصورت مشترک مقام سوم را بهدست آوردند.
رئیس تربیتبدنی سازمان دامپزشکی کشور با قدردانی از حمایتهای مدیران سازمان که در توسعه و ترویج فرهنگ ورزش سازمانی نقش مؤثری دارند، اظهار کرد: مراسم افتتاحیه این مسابقات صبح امروز با حضور احمد شریعتی، مدیرکل دامپزشکی استان تهران، غریب معاون فنی و بهداشتی این ادارهکل، محمود کیخواه مدیر روابط عمومی و حسین شهرامی فر معاون تدارکات و پشتیبانی سازمان دامپزشکی در فضایی گرم و پرانرژی برگزار شد.
فروتن در پایان با اشاره به برنامههای آتی تربیتبدنی سازمان دامپزشکی اظهار کرد: انشاءالله با حمایت مسئولان، در آینده نزدیک شاهد گسترش فعالیتهای ورزشی در رشتهها و گروههای مختلف بهویژه برای بانوان و فرزندان همکاران باشیم تا نشاط، همدلی و سلامت در خانواده بزرگ دامپزشکی کشور بیش از پیش تقویت شود.
وی در پایان از حمایتهای رفیعی پور معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور، هاشمی نسب معاون توسعه مدیریت و منابع، اکبرپور مدیرکل امور اداری، رفاه و پشتبانی، رضاحاج حسنی مدیرکل مالی سازمان دامپزشکی کشور تشکر و قدردانی کرد.
بر اساس این گزارش نخستین دوره مسابقات شطرنج و تنیس روی میز کارکنان ادارات کل دامپزشکی کشور ویژه آقایان با حضور تیمهایی از استانهای مختلف و بهمیزبانی ستاد مرکزی سازمان دامپزشکی به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی دوازده روزه، برگزار شده است.
