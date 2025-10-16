ظهرابی: حفاظت از میانکاله نیازمند مشارکت جوامع محلی است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ظهرابی شامگاه پنجشنبه پس از بازدید از پایگاه اطفای حریق مرکزی پناهگاه حیاتوحش میانکاله با اشاره به اهمیت پیشگیری و آموزش نیروها در مدیریت بحرانهای احتمالی گفت: «پناهگاه حیاتوحش میانکاله بهدلیل شرایط اکولوژیکی خاص خود و وسعت پوشش گیاهی، از حساسترین مناطق مستعد آتشسوزی در شمال کشور است بنابراین، تدوین طرحهای جامع پیشگیری و کنترل حریق و استفاده از فناوریهای نوین پایش، از اولویتهای اصلی سازمان حفاظت محیطزیست است.»
وی همچنین بر ضرورت مشارکت فعال جوامع محلی در حفاظت از این منطقه تأکید کرد و افزود: حفاظت پایدار از ذخیرهگاههای زیستکره تنها با حضور و مشارکت واقعی مردم بومی ممکن است. برای این منظور، سازمان حفاظت محیطزیست سازوکار مشارکت ساختاریافته جوامع محلی را در مدیریت میانکاله پیادهسازی خواهد کرد.
معاون محیطزیست طبیعی همچنین پیشنهادات ویژهای برای تقویت معیشتهای پایدار ارائه داد و افزود: حمایت از اکوتوریسم، صنایعدستی و بهرهبرداری از محصولات بومی مانند انار و تمشک میتواند ضمن ایجاد درآمد برای جوامع محلی، انگیزه حفاظت از منابع طبیعی را تقویت کند.
ظهرابی در پایان اظهار داشت: تدوین و اجرای طرحهای اکوتوریسم با مشارکت جوامع محلی و بهرهبرداری از ظرفیتهای بومشناختی منطقه میتواند الگویی از توسعه پایدار مبتنی بر طبیعت در شمال کشور باشد و تعادلی میان حفاظت و توسعه محلی ایجاد کند.
نظر شما