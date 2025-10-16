مبلمان شهری عنصر اساسی طراحی شهری است

به گزارش خبرنگار مهر، ماشاالله ایزدی عصر پنج شنبه در جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهرکرد که با موضوع "مبلمان شهری" در شهرداری منطقه ۲ برگزار شد، گفت: هر شهر برای ارتقای کیفیت محیط و بهبود منظر شهری نیازمند اجزایی نظیر پیکره‌ها، نیمکت‌ها، آب‌نماها و تجهیزات تفریحی است که به ایجاد محیطی زیبا و دلپذیر برای شهروندان کمک می‌کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، ایثارگران و بانوان شورای اسلامی شهرکرد گفت: باوجود محدودیت منابع آبی، تلاش شده است با بهره‌گیری از حداقل امکانات، حداکثر خدمات برای رفاه و آسایش شهروندان ارائه شود.

وی ابرازکرد: در همین راستا، شهرداری شهرکرد باهدف افزایش جذابیت بصری در مبادی ورودی شهر و ایجاد فضایی مفرح برای شهروندان و مسافران و ارتقای جلوه‌های بصری و زیباسازی فضای ورودی شرق شهر، اجرای پروژه تونل نوری را اجرا کرد است.

ایزدی بابیان اینکه توسعه و نگهداری فضای سبز شهری به‌عنوان یکی از اولویت‌های مدیریت شهری شهرکرداست، اظهار داشت: فضای سبز مناسب در کاهش اضطراب و استرس شهروندان بسیارتاثیرگزاراست، همچنین نقش اساسی در آرامش ونشاط اجتماعی و ارتقای سطح سلامت عمومی جامعه دارد.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد گفت: بر اساس گزارش سازمان سیمامنظر و فضای سبز، از مجموع ۱۲ حلقه چاه تأمین‌کننده آب موردنیاز فضای سبز شهر، پنج حلقه خشک شده و برخی نیز در موقعیت نامناسب آب دهی قرار دارند.

وی بیان داشت: چاه میدان ۱۲ محرم که درگذشته ۲۵ لیتر در ثانیه آب‌دهی داشت، اکنون به ۷ لیتر در ثانیه کاهش‌یافته است. همچنین قنات آقا که بخشی از آب فضای سبز را تأمین می‌کند نیز برای پاسخگویی به نیازهای فعلی کافی نیست.

ایزدی عنوان کرد: مدیریت آب یکی از اولویت‌های مهم مدیریت شهری است که همراهی ومشارکت شهروندان ارجمند دراین باره بسیارمهم است.

وی تصریح کرد: باوجود محدودیت منابع آبی، شهرداری شهرکرد با اتخاذ تدابیر فنی و برنامه‌ریزی دقیق، تلاش کرده است از حداقل امکانات حداکثر بهره‌برداری به عمل آید. در این راستا، عملیات لوله‌گذاری از محدوده ورودی جنوب شرقی شهر تا پارک آبی جنگلی آغاز شده و این روند تا تکمیل پروژه ادامه خواهد داشت.