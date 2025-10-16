به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت: تماس تلفنی من با رئیس جمهور پوتین ثمربخش بود و موفقیت ما در خاورمیانه به مذاکرات برای پایان دادن به جنگ بین روسیه و اوکراین کمک خواهد کرد. من معتقدم که تماس من با رئیس جمهور پوتین پیشرفت زیادی کسب کرده است.

ترامپ افزود: من با رئیس جمهور پوتین در مورد تجارت با روسیه پس از پایان جنگ در اوکراین گفتگو کردم. ما توافق کردیم که هفته آینده جلسه‌ای با حضور مشاوران ارشدمان برگزار شود. جلسه مشاوران ارشد با روسیه به ریاست مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، برگزار خواهد شد.

رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد: من با پوتین در پایتخت مجارستان ملاقات خواهم کرد تا ببینیم آیا می‌توانیم به این جنگ ننگین بین روسیه و اوکراین پایان دهیم یا خیر.

وی ادامه داد: رئیس جمهور پوتین به من در مورد دستیابی به صلح در خاورمیانه تبریک گفت.

ترامپ همچنین گفت: من فردا در کاخ سفید در مورد تماس تلفنی‌ام با رئیس جمهور پوتین و بسیاری از مسائل دیگر با رئیس جمهور اوکراین صحبت خواهم کرد.

کاخ سفید هم اعلام کرد که جلسه بعدی بین ترامپ و پوتین ممکن است در بوداپست برگزار شود و پوتین تعهد خود را برای دیدار با رئیس جمهور ترامپ ابراز کرد.

کاخ سفید تأکید کرد: جنگ در اوکراین باید از طریق مذاکره پایان یابد.

نخست‌وزیر مجارستان هم در واکنش به این خبر گفته است: آماده میزبانی اجلاس ترامپ و پوتین هستیم و این نشست خبر خوبی برای جهان خواهد بود.