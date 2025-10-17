پرو وضعیت اضطراری اعلام خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کابینه جدید پرو اعلام کرد که در واکنش به خشونت‌های جاری جرایم سازمان یافته که منجر به اعتراضات گسترده شده است، در لیما پایتخت این کشور وضعیت اضطراری اعلام خواهد شد.

روز چهارشنبه پس از آنکه تظاهرات مردمی این کشور به درگیری‌های خیابانی در نزدیکی ساختمان کنگره پایتخت تبدیل شد، صدها نفر زخمی و یک نفر به ضرب گلوله یک افسر پلیس کشته شد.

ارنستو آلوارز رئیس کابینه پس از برگزاری نشستی به مطبوعات گفت: ما تصمیم اعلام وضعیت اضطراری را حداقل در کلان‌شهر لیما اعلام خواهیم کرد.

گفتنی است که پارلمان پرو جمعه پیش دینا بولوارته را با ۱۱۸ رأی موافق عزل کرد.

پارلمان پرو در جلسه‌ای شبانه با رأی اکثریت، رئیس‌جمهور این کشور را به‌دلیل مجموعه‌ای از رسوایی‌های مالی، اخلاقی و سیاسی از قدرت برکنار کرد.

علت این عزل «بی‌کفایتی اخلاقی دائمی» اعلام شده است؛ اتهامی که طی ماه‌ها اعتراضات، رسوایی‌ها و نارضایتی عمومی پیرامون دولت او شکل گرفته بود.

بولوارته در این جلسه حضور نیافت و حاضر نشد از خود دفاع کند، اقدامی که نمایندگان را قادر ساخت روند عزل را به سرعت پیش ببرند.

رئیس پارلمان تا زمان برگزاری انتخابات در آوریل سال آینده میلادی عهده دار امور این کشور است.