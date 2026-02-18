به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کنگره پرو «خوزه جری» رئیس جمهوری این کشور را تنها پس از چهار ماه حضور در قدرت و در پی رسوایی مربوط به دیدارهای مخفیانه با یک تاجر چینی برکنار کرد.

در رأی‌گیری کنگره پرو، ۷۵ نماینده به برکناری جری رأی مثبت دادند، ۲۴ نفر مخالف بودند و سه نفر رأی ممتنع دادند.

رئیس کنگره پرو تا برگزاری انتخابات به عنوان رئیس جمهوری موقت، اداره امور را برعهده خواهد داشت.

جری سومین رئیس‌جمهوری پرو است که به صورت متوالی از مقامش برکنار می‌شود.

انتخابات سراسری پرو قرار است ۱۲ آوریل برگزار شود.