۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۸

کارمندان دادگستری گیلان پنجشنبه ها دورکار شدند

کارمندان دادگستری گیلان پنجشنبه ها دورکار شدند

رشت – با هدف مدیریت مصرف انرژی و براساس مصوبه استانداری گیلان طرح دورکاری در روزهای پنج‌شنبه برای همه واحدهای قضائی و اداری دادگستری استان گیلان تا پایان سال اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی برگزاری جلسه برخط معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه با مدیران استانی مقرر شد کلیه واحدهای قضائی و اداری دادگستری استان گیلان در روزهای پنج‌شنبه تا پایان سال جاری به صورت دورکاری فعالیت داشته باشند.

این تصمیم در راستای اجرای مصوبه استاندار گیلان در تاریخ ۲ مهرماه ۱۴۰۴ و با هدف مدیریت یکپارچه بحران مصرف انرژی اتخاذ شده و با موافقت رئیس‌کل دادگستری استان گیلان به تصویب رسیده است.

بر اساس این بخشنامه، ساعت کاری ادارات دادگستری استان در روزهای شنبه تا چهارشنبه طبق روال جاری از ساعت ۷:۱۵ تا ۱۴:۳۰ تعیین شده است.

در بخش دیگری از این ابلاغیه، از تمامی مدیران و کارکنان درخواست شده است با بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت دورکاری، نسبت به جلوگیری از اتلاف وقت، تأخیر و تعویق در امور اداری اهتمام ورزیده و جریان عادی خدمات‌رسانی را با حداکثر بهره‌وری تداوم بخشند.

