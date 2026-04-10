بازگشت فعالیت ادارات گیلان به روال عادی؛ مدارس غیرحضوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، با عنایت به ارائه خدمات مطلوب به هم استانی های عزیز، فعالیت کلیه دستگاه های اجرایی، ادارات، نهادها و بانک‌های استان گیلان از فردا شنبه ۲۲ فروردین ماه سال جاری به صورت روال عادی خواهد بود.

ساعت کاری نیز بر اساس روال عادی (۸ الی ۱۴) محسوب می شود.

همچنین طبق اعلام استانداری گیلان فعالیت های مدارس و سایر مراکز آموزشی و دانشگاه ها بر اساس اعلام وزارت خانه های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری برنامه ریزی شده است و به صورت غیرحضوری به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

طبق این اطلاعیه در راستای تکریم خانواده و فرزندان عزیز، بانوان باردار و مادران دارای فرزند دانش آموز تا ۱۲ سال( بدلیل مجازی بودن مدارس) نیز به صورت دورکاری خواهند بود.

به مدیران توصیه و تاکید شده مساعدت لازم با این گروه از کارکنان را بعمل آوردند.

یادآور می شود روزهای پنج شنبه فعالیت کلیه دستگاه ها و نهادها به صورت دورکاری لحاظ خواهد شد.