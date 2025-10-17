سومین نمایشگاه خوشنویسی گروهی دورود افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نمایشگاه گروهی خوشنویسی هنرجویان استاد «محمدعلی معین» با حضور حجتالاسلام محمد قائد رحمتی، امامجمعه، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دورود، جمعی از مسئولان و علاقهمندان به هنر، به مناسبت هفته خوشنویسی در نگارخانه رنگینه فرهنگسرای مهر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان افتتاح شد.
حجتالاسلام قائد رحمتی در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از دستاندرکاران برگزاری نمایشگاه، هنر خوشنویسی را هنری مقدس و معنوی خواند که با پیوندی مستحکم به اشعار ارزشمند ادبیات فارسی، نظیر حافظ، مولانا و سعدی، از جایگاهی ویژه، و ارجمند برخوردار است.
محمدعلی معین، رئیس انجمن خوشنویسان شعبه دورود، نیز با ارائه گزارشی جامع از روند برپایی این نمایشگاه، بر تلاشهای صورتگرفته برای ارتقای سطح هنر خوشنویسی در شهرستان تأکید کرد.
در این نمایشگاه، آثار نفیس ۱۸ تن از شاگردان استاد «معین» در قالبهای مختلف خوشنویسی به مدت پنجروز در معرض بازدید علاقهمندان قرار دارد.
