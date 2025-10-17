اژدری: طرح های بوم گردی در روستاها باعث افزایش درآمد خانوارها می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مالک اژدری، در حاشیه افتتاح چند طرح تولیدی و بوم گردی در روستاهای شهرستان رفسنجان گفت: هدف از اجرای این طرح‌ها آن است که روستاییان بتوانند به‌صورت پایدار از فعالیت‌های تولیدی خود بهره‌مند و ارزش افزوده حاصل از تولید در همان منطقه باقی بماند.

وی افزود: اجرای این اقدامات علاوه بر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، زمینه حفظ و احیای فرهنگ و هنر بومی را فراهم می‌کند و موجب توسعه پایدار در مناطق روستایی خواهد شد.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری با اشاره به اهمیت بوم‌گردی در ارتقای سطح معیشت روستاییان گفت: طرح‌های بوم‌گردی در روستاها می‌تواند ضمن معرفی فرهنگ و هنر محلی، اشتغال پایدار ایجاد کرده و موجب افزایش درآمد خانوارها شود.

اژدری، با بیان اینکه هدف ما این است که هر روستا به یک مرکز فرهنگی و گردشگری تبدیل و ظرفیت‌های محلی به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد افزود: توسعه بوم‌گردی با محوریت معرفی فرهنگ، هنر و ظرفیت‌های بومی، می‌تواند ضمن تقویت اقتصاد محلی، گامی مؤثر در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار روستایی در استان کرمان باشد.