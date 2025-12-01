مالک اژدری: بیش از ۴۲ درصد جمعیت استان کرمان ساکن روستاها هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مالک اژدری، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شوراها نماد مردم‌سالاری و حلقه ارتباط مردم و مسئولان هستند، گفت: با گذشت چندین سال از تشکیل شوراها، شاهد رشد قابل توجه فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی در روستاهای استان کرمان هستیم و پروژه‌هایی نظیر برق‌رسانی، گازرسانی و توسعه ارتباطات با سرعت خوبی پیش رفته است.

وی تعداد آبادی‌های استان کرمان را حدود ۱۱ هزار مورد عنوان کرد و افزود: ۵۴۰۰ روستا دارای سکنه هستند که ۲۷۰۰ دهیاری در آنها فعال و ۲۴۰۰ روستا نیز فاقد دهیاری یا شورا هستند.

اژدری، ایجاد زیرساخت‌ها را اولویت دفتر امور روستایی دانست و گفت: بیشتر روستاها از برق، گاز و سایر نیازهای اولیه برخوردارند، اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم و با همکاری دستگاه‌ها این مسیر را تکمیل خواهیم کرد.

وی با اشاره به اتصال عمده روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه آب شرب اظهار داشت: خشکسالی‌های اخیر بسیاری از روستاها را نیازمند آبرسانی سیار کرده و روستاهای زیر ۲۰ خانوار هنوز لوله‌کشی آب ندارند.

اژدری، از اقدامات انجام‌شده در جازموریان و اسماعیلیه جیرفت شامل حفر چاه جدید، ایجاد خطوط انتقال و لوله‌گذاری برای رفع بحران آب خبر داد.

مدیرکل امور روستایی با اشاره به ناکامی برخی حفاری‌ها برای دستیابی به آب، گفت: آب منطقه‌ای و آبفا آمادگی خرید یا اجاره قنوات و چشمه‌های شخصی را دارند.

وی تأکید کرد: مصرف صحیح و کاهش هدر رفت آب ضروری است و باید از ظرفیت سدهای خاکی و بندها برای ذخیره‌سازی مناسب استفاده شود.

اژدری، به موضوع جمعیت روستایی استان کرمان نیز اشاره و تصریح کرد: بر اساس داده‌های سامانه سلامت و آمار مدارس، جمعیت در بسیاری از روستاها افزایش یافته است.

وی ادامه داد: بیش از ۴۲ درصد جمعیت استان روستایی‌اند و در مناطقی که معادن یا واحدهای تولیدی فعال شده‌اند، مهاجرت معکوس قابل مشاهده است.

اژدری، درباره دیگر تأسیسات روستاهای اشاره و اعلام کرد: ۹۷ درصد روستاهای استان گازرسانی شده‌اند و با برنامه‌ریزی انجام‌شده، گازرسانی به‌طور کامل تا پایان سال انجام خواهد شد.

مدیرکل دفتر روستایی استانداری در پایان ثبت جهانی روستای شفیع‌آباد را یکی از دستاوردهای مهم سال جاری عنوان کرد و گفت: پس از ثبت، اقدامات عمرانی و آماده‌سازی در قلعه و معابر انجام شده و تلاش می‌کنیم تا نوروز، خدمات گردشگری و رفاهی روستا تقویت شود.