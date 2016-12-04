برندسازی محصولات و خدمات روستاهای جزیره قشم با همکاری جایکا

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از منطقه آزادقشم، سعید بنی عامریان بیان داشت: در چهارمین جلسه کمیته فرعی گردشگری با عنوان «یک روستا، یک محصول» در روستای تنبان جزیره قشم بر موضوع برند سازی محصولات و خدمات روستاهای جزیره قشم با هدف ارتقای معیشت جوامع محلی تاکید شد.

وی اعلام کرد: فعالیت شش منطقه گردشگری جزیره قشم با مشارکت جوامع محلی با هدف احیای گردشگری روستایی و طبیعت گردی و تکمیل اطلاعات گردشگری روستایی برای تکمیل بروشور گردشگری قشم هم در این نشست بررسی شد.

مدیر طرح جایکا در سازمان منطقه آزاد قشم با اعلام اینکه ارتقای سطح معیشت روستائیان از محل درآمدهای صنعت گردشگری مهمترین سیاست این سازمان می باشد، گفت: استفاده از دانش و تجربه جایکا برای تقویت درآمدزایی جوامع محلی قشم از سال ۱۳۹۴گذشته با برگزاری نشست های متعدد کارشناسی در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین از صدور مجوز ۵۲ کاشانه میهمان در ۲۳ روستای جزیره قشم در زمان مدیرعاملی حمیدرضا مومنی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم توسط معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری این سازمان نیز به عنوان یک اقدام بسیار مهم با هدف ارتقای سطح معیشتی روستائیان از محل درآمد حوزه گردشگری در این جریزه نام برد.

بنی عامریان گفت: انتقال تجربیات بهره برداری از ظرفیت های گردشگری روستایی در کشور ژاپن هم در این نشست توسط کاظم وفاداری استاد ایرانی دانشگاه APU ژاپن و یکی از کارشناسان آژانس همکاری های بین المللی (جایکا) برای شرکت کنندگان تشریح شد.

وی گفت: در این نشست مشترک با تشکیل کارگاهی به صورت گروهی، ظرفیت های موجود هر یک از روستاهای ۶۷ گانه جزیره قشم با هدف دستیابی به بهترین شیوه استفاده از ظرفیت های گردشگری بررسی شد.

بنا به این گزارش، چهارمین جلسه کمیته فرعی گردشگری با عنوان «یک روستا، یک محصول» با حضور نمایندگان سازمان منطقه آزاد قشم، نمایندگان جایکا، دهیاران، مسئولان شوراها، جوامع محلی و فعالان حوزه گردشگری روستای تنبان با هدف دستیابی به راه های چگونگی تبدیل ظرفیت های گردشگری این روستا و دیگر روستاهای جزیره قشم به محصولات درآمد زا برگزار شد.

جزیره قشم در جنوب ایران به عنوان بزرگترین جزیره خلیج فارس با ظرفیت های مهم گردشگری از جمله طولانی ترین غار نمکی جهان، دره چاهکوه، جنگل دریایی حرا، جزایر ناز، دره تندیس ها، دره ستاره ها، غارهای خوربس، سایت تخم گذاری لاک پشت های پوزه عقابی، خلیج دلفین ها، سواحل زیبا، ماسه های نقره ای، قلعه پرتغالی ها، بادگیرهای منحصر بفرد و چاه های تلا در لافت، موزه ژئوپارک و ده ها ظرفیت دیگر حوزه گردشگری همه ساله میزبان چند میلیون جمعیت از نقاط مختلف ایران و جهان است که با هدف تماشای زیبایی های عالم خلقت به این جزیره سفر می کنند.