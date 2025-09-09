به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نابغ صبح سه شنبه در نشست پیگیری پروژه‌های عمرانی با اشاره به اهمیت زیرساخت‌ها در توسعه شهری گفت: این شهر به‌عنوان مرکز خدمات درمانی، آموزشی و حمل‌ونقل شمال کشور، نیازمند تکمیل سریع طرح‌های راهبردی است.

وی افزود: دستور ویژه وزیر راه برای اختصاص فوری منابع مالی می‌تواند بسیاری از گره‌های موجود در مسیر توسعه مرکز استان را باز کند.

نوبخت بیمارستان ۳۶۹ تختی آیت‌الله طبرسی و مسیر دسترسی آن از روستای ماهفروجک را از مهم‌ترین طرح‌ها دانست و تصریح کرد: این پروژه درمانی جنبه فرااستانی دارد و تکمیل آن اولویت جدی دولت است.

وی همچنین از اختصاص اعتبار به پروژه‌های مسکن شامل دو هزار و ۶۵۶ واحدی میارکلا، ۲۰۰ واحدی ملی عالیواک و ۷۴۲ واحد جهش مسکن گله‌دون خبر داد.

وی در ادامه به طرح‌های حوزه حمل‌ونقل اشاره کرد و گفت: فاز نخست تقاطع غیرهمسطح سه‌راه جویبار، تکمیل تقاطع غیرهمسطح سمسکنده، قطعه دوم محور ساری–تاکام و پل گلورد از جمله پروژه‌های حیاتی شهرستان هستند که با تأمین اعتبار جدید، سرعت بیشتری در اجرا خواهند گرفت.

فرماندار ساری در پایان با تأکید بر اهمیت حفظ هویت شهری اظهار داشت: توسعه پایدار بدون توجه به بافت تاریخی امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل همکاری شهرداری و اداره کل میراث فرهنگی برای صیانت از خانه‌های تاریخی و بافت کهن ساری در دستور کار قرار دارد.

