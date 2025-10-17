اکرمی: سازمان بازرسی مصمم به ارتقای سلامت اداری در کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم اکرمی ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شیراز گفت: نخستین جشنواره ملی شفافیت و رفع تعارض منافع با ابتکار سازمان بازرسی کل کشور و در چارچوب سند تحول قضائی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این جشنواره با هدف ترویج شفافیت، پیشگیری و رفع تعارض منافع و تقویت سلامت نظام اداری در دستگاه‌های اجرایی کشور طراحی شده و در ۱۸ آذرماه، هم‌زمان با روز جهانی مبارزه با فساد، طی مراسمی از دستگاه‌های برتر این حوزه مهم تقدیر خواهد شد.

رئیس منطقه ۳ سازمان بازرسی کل کشور و بازرس کل استان فارس از مسئولان دستگاه‌های اجرایی خواست برای شرکت در جشنواره مستندات عملکرد خود را با دقت و حساسیت بارگذاری و ارسال کنند و تأکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور مصمم است با نگاه تشویقی، زمینه ارتقای سلامت اداری و ایجاد فرهنگ پاسخ‌گویی در کشور را فراهم سازد.

اکرمی همچنین از مردم خواست در امر مبارزه با فساد همکاری فعال داشته باشند و گفت: شهروندان می‌توانند از طریق درگاه اینترنتی سازمان بازرسی کل کشور، شماره تلفن ۱۳۶ و یا مراجعه حضوری و مکاتبه‌ای، گزارش‌های خود را ارسال کنند.

وی با قدردانی از تلاش بازرسان بازرسی کل فارس و مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در تحقق شعار سال، حمایت از تولید، افزایش تخت‌های اورژانس بیمارستان نمازی، حل مشکلات آب شهرک بزرگ صنعتی، صدور اسناد تالاب‌های استان و نظارت بر بازار، از همراهی و هم‌افزایی مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان تقدیر کرد.

رئیس منطقه ۳ سازمان بازرسی کل کشور و بازرس کل استان فارس در بخشی از سخنان خود با اشاره به برگزاری رویداد ملی ایران‌جان در این استان گفت: این رویداد ملی که در هفته‌گذشته در استان و شیراز برگزار شد، نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و معنوی استان فارس ایفا کرد و از تلاش‌های صدا و سیمای مرکز فارس و سایر دستگاه‌های مشارکت‌کننده قدردانی کرد.