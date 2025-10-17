به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی رحیم‌آبادی در خطبه‌های نماز جمعه بیرجند در مصلای المهدی (عج) اظهار کرد: مردم ایران با تکیه بر ایمان، مقاومت و تبعیت از رهبری توانستند از گردنه‌های دشوار تحریم‌ها عبور کنند و در مسیر انقلاب اسلامی استوار بمانند.

وی با استناد به آیات قرآن کریم از جمله سوره‌های آل‌عمران، هود و نساء افزود: در مسیر نورانی انقلاب نباید سستی و ناامیدی به خود راه دهیم، زیرا پیروزی در سایه ایمان حقیقی و اطاعت آگاهانه از ولی‌فقیه محقق می‌شود، نه در تقلید کورکورانه.

امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به اینکه امامت و ولایت از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی است، گفت: باور قلبی و عشق به ولایت باید در جامعه نهادینه شود، چرا که تنها با پیروی صادقانه از ولی امر مسلمین می‌توان به مراتب کمال و سعادت رسید.

رحیم‌آبادی ضمن قدردانی از تلاش‌های مسئولان، خواستار حساسیت بیشتر آنان در برابر نفوذ دشمنان شد و افزود: مدیریت‌ها باید به دست نیروهای مؤمن، متخصص و جامع‌الاطراف سپرده شود تا انسجام و وحدت ملی تقویت گردد.

وی اطاعت از رهبر معظم انقلاب را واجب شرعی دانست و تصریح کرد: کسانی که مدعی ایمان هستند اما در عمل برخلاف ولایت رفتار می‌کنند، از ایمان واقعی بی‌بهره‌اند.

حجت‌الاسلام رحیم‌آبادی با اشاره به تهاجم فرهنگی و گسترش فساد اخلاقی در جامعه، بیان داشت: این مسئله از دغدغه‌های مهم مردم و علمای دین است و نباید ساده از کنار آن گذشت؛ بلکه لازم است با قانون‌مداری، دلسوزی و برنامه‌های فرهنگی هدفمند با آن مقابله شود تا بنیان خانواده و نسل جوان حفظ گردد.

وی با هشدار نسبت به خطر نفوذی‌ها و عناصر مخرب داخلی گفت: نفوذ، مهم‌ترین عامل تضعیف وحدت جامعه است و باید با دقت و شناخت، عوامل نفوذ شناسایی و حذف شوند تا امنیت کشور آسیب نبیند.

خطیب جمعه بیرجند با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر تهدیدات دشمنان تأکید کرد: مردم ما در برابر فشارهای نظامی، سیاسی و اقتصادی هرگز عقب‌نشینی نکرده‌اند و با ایمان و صلابت در مسیر آرمان‌های امام راحل و رهبر معظم انقلاب حرکت می‌کنند.

وی افزود: حفظ بصیرت، وحدت و حمایت مردم از نظام، رمز تداوم انقلاب است و تنها در سایه ایمان و ولایت می‌توان مشکلات را پشت سر گذاشت و انقلاب اسلامی را در مسیر نورانی خود نگه داشت.

امام جمعه موقت بیرجند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت رعایت حدود الهی گفت: بسیاری از نابسامانی‌های امروز بشر، نتیجه فاصله گرفتن از تعالیم الهی و سلطه‌جویی انسان‌ها و شیاطین است.

وی بیان کرد: اگر بشر از ابتدا به دستورات پیامبران و اولیای الهی عمل می‌کرد، امروز جهان شاهد پاکی، عدالت و آرامش واقعی بود.

رحیم‌آبادی خاطرنشان کرد: هدف از خلقت انسان، ایثار و بهره‌مندی از نعمت‌های الهی است و این هدف تنها با تمسک به کلام و سیره اولیای الهی محقق می‌شود.

وی با اشاره به سفارش پیامبر اکرم (ص) درباره دو امانت گران‌سنگ قرآن و عترت، اظهار داشت: این امانت‌ها برای تبرک نیست بلکه باید در عمل به آن‌ها تمسک جست تا انسان در مسیر هدایت و رحمت الهی قرار گیرد و از گناه و انحراف در امان بماند.

امام جمعه موقت بیرجند در پایان با اشاره به مسئله غیبت امام زمان (عج) گفت: حرکت به سوی تحقق ظهور باید با جدیت و شتاب بیشتری دنبال شود، چراکه ظهور حضرت مهدی (عج) نقطه عطفی در تاریخ بشر و آغازگر گسترش عدالت، معنویت و نورانیت در جهان است.