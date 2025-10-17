به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا علی قادری در خطبههای این هفته نماز جمعه دیواندرن پس از حمد و ثنای خداوند متعال و درود به حضرت رسول اکرم (ص)، به تبیین مفهوم «بیمه عمر» از دیدگاه اسلام پرداخت و با اشاره به آیات ۲۰۷ و ۲۰۸ سوره بقره، اظهار داشت: در قرآن کریم به دو نوع «بیمه» اشاره شده است بیمهای که انسان را در زندگی دنیوی پشتیبانی میکند، نظیر بیمه عمر، و بیمهای که تنها در سرنوشت ابدی انسان اثرگذار است، که همان بیمه اسلام است.
ماموستا قادری در ادامه با تأکید بر اینکه هیچ بیمهای نمیتواند انسان را پس از مرگ پشتیبانی کند مگر برای وراث، گفت: بیمهای که مورد نظر ماست، همان بیمه اسلام است این بیمه با پیروی از آموزههای اسلام، به مؤمنان امنیت، آرامش و آسایش در این دنیا و آخرت میبخشد.
وی با اشاره به این که ایمان به اسلام باید فرد را از مسیرهای انحرافی شیطان دور نگه دارد، افزود: بیمه اسلام به انسانها توصیه میکند که به جای پیروی از گامهای شیطان، به احکام اسلام عمل کنند و در مسیر رستگاری قدم بردارند.
ماموستا قادری سپس با ذکر دو مثال تاریخی از صحابه و شخصیتهای برجسته اسلام، به شرح زندگی حضرت صهیب رومی و حضرت خدیجه کبری پرداخت و گفت: این دو شخصیت با عمل به آموزههای اسلام، نه تنها خود را بیمه کردند، بلکه در تاریخ اسلام به عنوان الگوهای فداکاری و ایثار شناخته میشوند.
وی با بیان این که «اسلام فهم عمیق و دقیقی از زندگی است»، خاطرنشان کرد: اسلام به انسانها یاد میدهد که از مال و داراییهای دنیوی خود برای رضایت خداوند بگذرند و بدین ترتیب عاقبت بهخیری و بهشت را به دست آورند.
امام جمعه موقت دیواندره در پایان از مؤمنان خواست که در زندگی خود به دنبال «بیمه اسلام» باشند و با عمل به اصول دینی، به امنیت و سعادت دنیوی و اخروی خود دست یابند.
