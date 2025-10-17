دستجردی: فرماندهی حکیمانه رهبر انقلاب، دشمن را دچار استیصال کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی دستجردی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خلیل‌آباد با اشاره به اهمیت انفاق و کمک به دیگران اظهار کرد: انسانی که جاهل است اما اهل سخاوت و بخشش باشد، نزد خداوند از عابدی که بخیل است ارزشمندتر است.

امام جمعه خلیل آباد با تأکید بر اینکه در اسلام سفارش‌های فراوانی به انفاق شده است، افزود: در مسیر زندگی خانوادگی، آفت‌هایی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها بخل و عدم توکل به خداوند است.

وی با تبیین مفهوم توکل گفت: کسی که اهل بخل است در واقع به خدا توکل ندارد. باید باور کنیم که خداوند «رزاق» است و هیچ‌گاه فرد نیکوکار و اهل احسان را تنها نمی‌گذارد. باید توکل و اعتماد به خدا را در خانواده‌ها نهادینه کنیم تا آرامش و برکت در زندگی جاری شود. دستجردی افزود: توکل به خداوند بزرگ و داشتن تقوا، انسان را به پروردگار نزدیک می‌کند.

امام جمعه خلیل آباد در بخش دیگری از سخنان خود به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره ایران قوی اشاره کرد و گفت: رهبر انقلاب در سخنان خود پنج محور را برشمردند که اولین و مهم‌ترین آن بُعد اقتصادی است. اگر می‌خواهیم بازدارندگی در برابر دشمن داشته باشیم، باید مشکلات اقتصادی کشور را حل کنیم.

وی با بیان اینکه صرف تجهیزات نظامی عامل بازدارندگی نیست، افزود: دومین عامل، حضور و نقش مردم است. در جریان دفاع ۱۲ روزه اخیر، دشمن قصد داشت با سناریوی ایجاد اغتشاش در کشور، امنیت ایران را خدشه‌دار کند اما با حضور به‌موقع مردم، نقشه‌های دشمن خنثی شد. سومین عامل بازدارنده نیز نیروهای نظامی و مسلح کشور بودند که با اقتدار در برابر تهدیدها ایستادند.

دستجردی با اشاره به نقش ایدئولوژی و رهبری در مدیریت بحران‌ها تصریح کرد: در فرماندهی جنگ ۱۲ روزه، رهبر انقلاب با تدبیر خود دشمن را سردرگم و مأیوس کردند.

امام جمعه خلیل آباد دشمن را همواره دشمن دانست و گفت: هدف اصلی دشمن، ایجاد اضطراب در میان مردم است و رسانه‌های وابسته به او در این مسیر فعال هستند. باید هوشیار باشیم و دروغ‌ها و شایعات دشمن در فضای مجازی را بی‌اهمیت بدانیم.

وی در ادامه با اشاره به گرانی‌های اخیر از کسبه خواست انصاف را رعایت کنند و در کنار مردم باشند.

دستجردی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت رابطه میان مربیان و اولیا پرداخت و اظهار کرد: پیوند میان خانواده و مدرسه باید تقویت شود تا بتوانیم دل جوانان رابه دست آورده و آنان را در مسیر تحصیلی و معنوی هدایت کنیم.

امام جمعه خلیل آباد از برنامه‌ریزی آموزش و پرورش در مدارس و توجه به تربیت معنوی دانش‌آموزان قدردانی کرد و همچنین با اشاره به هفته دامپزشکی و اهمیت تغذیه سالم در جامعه، خواستار ترویج آگاهی در این زمینه شد.

وی از شهردار و شورای اسلامی شهر به‌خاطر اقدامات عمرانی اخیر، به‌ویژه پروژه‌های مربوط به عقب‌نشینی خیابان امام (ره) قدردانی کرد و گفت: اجرای کارهای ماندگار در شهر نیازمند همکاری مردم و خیران است. او از خیرین فعال در ساخت بقاع متبرکه و طرح‌های عام‌المنفعه نیز به نیکی یاد کرد.