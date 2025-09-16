مدیران باید حلال مشکلات مردم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی دستجردی عصر سه شنبه در بازدید از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خلیل‌آباد ضمن تقدیر از عملکرد و برنامه‌های این اداره در مناسبت‌ها به‌ویژه هفته تعاون اظهار کرد: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی درشهرستان با وجود کمبود نیروی انسانی توانسته در حوزه‌های مختلف اداری فعال و پویا ظاهر شود.

امام جمعه خلیل آباد با تأکید بر لزوم تکریم ارباب رجوع افزود: مدیران باید در خدمت‌رسانی به مردم روحیه خلاقیت داشته باشند و در یک کلام، حلال مشکلات باشند.

اجرای بیش از ۱۰ برنامه در هفته تعاون شهرستان خلیل آباد

در این جلسه، حسین نوری، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خلیل‌آباد نیز با اشاره به اجرای بیش از ۱۰ برنامه در هفته تعاون، گفت: تجلیل از تعاونی‌های فعال و دیدار تعاونگران با فرماندار و امام جمعه از جمله برنامه‌هایی بود که تأثیر مثبتی بر روحیه تعاونگران شهرستان داشت.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خلیل‌آباد افزود: در حوزه اشتغال، سال گذشته ۱۰۰ درصد تعهدات شهرستان با مدیریت فرماندار شهرستان محقق شد؛ اما در سال جاری هنوز تسهیلاتی برای مشاغل خانگی اعلام نشده است، در حالی که بیش از ۲۰۰ نفر از متقاضیان در لیست دریافت این تسهیلات قرار دارند.

نوری با قدردانی از حضور امام جمعه در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این اداره یک دستگاه اجتماعی است که ارتباط مستقیم با آحاد مردم دارد و حضور امام جمعه، پشتوانه‌ای ارزشمند برای تقویت فعالیت‌ها محسوب می‌شود.