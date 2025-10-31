دستجردی: ملت ایران باید به دستاوردهای خود افتخار کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی دستجردی در خطبه‌های نماز جمعه شهرستان خلیل آباد با اشاره به گرامیداشت هفته بسیج دانش‌آموزی و ۱۳ آبان، این روز را نقطه عطفی در بیداری دانشجویان و دانش‌آموزان دانست و اظهار کرد: حضور جوانان در صحنه‌های مختلف انقلاب همواره مایه افتخار کشور بوده است.

امام جمعه خلیل‌آباد همچنین با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه، بر لزوم برگزاری مراسم عزاداری در شأن حضرت زهرا (س) تأکید کرد و گفت: رضایت حضرت زهرا (س) رضایت خداوند متعال است و باید در این ایام حرمت‌ها رعایت شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دشمنان توان مقابله با ایران اسلامی را ندارند، اظهار داشت: امروز ایران جزو پنج کشور برتر جهان در حوزه نانو است و در فناوری چاپ سه‌بعدی نیز جایگاه ممتازی دارد.

دستجردی همچنین به پیشرفت‌های دانش‌بنیان و کاربردهای انرژی هسته‌ای در پزشکی و نیروگاه‌های خورشیدی اشاره کرد.

امام جمعه خلیل آباد با تأکید بر اینکه دشمنان با سوءاستفاده از مشکلات اقتصادی به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه هستند، گفت: ایران امروز مظهر امید در جهان است و ملت باید هوشیار باشند.

وی در ادامه اتحاد و وحدت را رمز موفقیت ملت ایران دانست و افزود: دیپلماسی کشور باید با هوشیاری بیشتری عمل کند، به‌ویژه در موضوعاتی همچون خط لوله گاز ایران با پاکستان و هند.

دستجردی با تجلیل از خیرین شهرستان، به‌ویژه خانواده مرحوم شاهپوری در ساخت مدارس و امور عام‌المنفعه، خواستار گسترش مشارکت خیرین در حوزه‌های مختلف شد و بر توجه به جوانان، مهارت‌آموزی و رعایت حجاب و عفاف تأکید کرد.