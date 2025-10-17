امام جمعه سیراف: ادعاهای ترامپ نشانه وقاحت آمریکا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد صادق عاشوری در خطبه‌های نماز جمعه سیراف درباره فرضیه تحمیل بر ولیّ تأکید کرد: این ادعا یک خطای راهبردی است و سیره عملی رهبر معظم انقلاب اسلامی در طول سه دهه رهبری، قوی‌ترین دلیل برای رد این فرضیه نادرست است، مدیریت هوشمندانه ایشان که تلفیقی از اصولگرایی و عملگرایی است، باید الگوی همه جریان‌های داخلی باشد.

امام جمعه سیراف در بخش دیگری از خطبه‌های خود به اظهارات اخیر ترامپ پاسخ داد و بیان کرد: اظهارات اخیر ترامپ نمونه بارز تزویر و وقاحت بی‌حد و مرز آمریکاست، طرح شروط مضحک از جمله به رسمیت شناسی رژیم صهیونیستی، نشان می‌دهد واشنگتن تحقق خواسته‌های تل‌آویو را پیش‌شرط روابط با تهران قرار داده است.

وی با اشاره به راهبرد دوگانه آمریکا در قبال ایران افزود: راهبرد تهدید و تحریم آمریکا در برابر ایران عزتمند و مقتدر، با توجه به بی‌اعتمادی عمومی به آمریکا و همکاری مستحکم تهران با مسکو و پکن، با تردیدهای بسیار جدی مواجه است.

امام جمعه سیراف بر وحدت و انسجام در برابر توطئه‌های دشمنان تأکید و اضافه کردند: ملت ایران با اقتدار و هوشیاری در مسیر عزت و پیشرفت گام برمی‌دارند.

فرمانده قرارگاه فرهنگی سیراف از تصویب ایجاد نمایندگی مستقل آموزش و پرورش در سیراف خبر داد و این رویداد را گامی مهم در جهت توسعه عدالت آموزشی توصیف کرد.

ایشان با اشاره به پیگیری‌های به ثمر نشسته، اعلام کرد: با لطف خداوند و نگاه مثبت فرماندار و همراهی تمامی اعضای شورای آموزش و پرورش شهرستان، در جلسه اخیر که در سیراف برگزار شد، مصوب شد که با حمایت مسئولین و نماینده مجلس، سال آینده شاهد افتتاح نمایندگی مستقل آموزش و پرورش در سیراف خواهیم بود.

رفع محرومیت‌های ورزشی یک وظیفه شرعی و ملی است

عاشوری ضمن گرامیداشت هفته پارالمپیک، ورزشکاران معلول را پرچمداران عزت و سربلندی میهن اسلامی خواند و خاطرنشان کرد: حل مشکلات این قشر از جمله کمبود امکانات ورزشی و حمایت‌های مالی، یک وظیفه شرعی و ملی است.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به روز تربیت بدنی، از کمبود منابع و امکانات در مراکز ورزشی انتقاد و بیان نمود: در کنار صنعت، شایسته نیست که ورزشکاران ما از حداقل‌ها محروم باشند.

امام جمعه سیراف از مسئولان خواستار سرعت بخشیدن به مناسب‌سازی اماکن ورزشی، تأمین تجهیزات تخصصی و حمایت مالی از ورزشکاران شدند و یادآوری کرد: نهادینه کردن فرهنگ ورزش در جامعه تنها از طریق حمایت‌های بیشتر و فراهم کردن امکانات مناسب ممکن خواهد بود.

امام جمعه سیراف در ابتدای خطبه‌ها تصریح کرد ترک گناه خود به خود عبادت لذت بخش را برای انسان به ارمغان می‌آورد.